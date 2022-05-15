رسالة شديدة اللهجة من «الصحة» للمواطنين بشأن السجائر الإلكترونية

حسمت وزارة الصحة والسكان الجدل القائم حول السجائر الإلكترونية، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة أحاديث تشير إلى أن السجائر الإلكترونية ليست مضرة بنفس قدر السجائر التقليدية، وقامت وزارة الصحة والسكان بالرد على هذه الأحاديث والتي وصفتها الوزارة، في تقرير رسمي لها، أنها شائعات ليس لها أساس من الصحة، وقالت إن السجائر الإلكترونية لها أضرار جسيمة على الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

السجائر الإلكترونية تحتوي على نيكوتين وسموم ضارة

وتابعت الوزارة في تقريرها، أن السجائر الإلكترونية تحتوي على نسبة هائلة من النيكوتين والسموم المضرة التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة والسرطانات، مشيرة إلى الخط الساخن للوزارة والخاص بالإقلاع على التدخين والذي يساعد المدخنين كثيرا في التوقف عن التدخين وهو 16805، وقالت الوزارة إن هناك حملة للوزارة تعمل على تدشينها من أجل إقناع المواطنين بها تحت شعار «من غيرها أحسن».

المدخنين أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا

وجددت وزارة الصحة والسكان في منشورها حديثها عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وقالت إن المدخنين من أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا لضعف الرئة لديهم، لذلك على المواطنين المدخنين ضرورة التوقف عن هذه العادة السيئة لما لها من أضرار على المدخن ومن حوله، وطالبتهم بضرورة الحصول على اللقاح أيضا لإعطاء الجسم مناعة ضد فيروس كورونا والمتحورات التي تظهر من حين إلى آخر.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والخطوط الساخنة لها للاطلاع على كافة مستجدات الفيروس واستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من قبل المواطنين والعمل بشكل يومي وسريع للرد عليها من خلال المصادر الرسمية المختلفة لها، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.