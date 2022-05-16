حظك اليوم برج العذراء الاثنين 16-5-2022 عاطفيا ومهنيا

وجهت اليوم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، عدة نصائح مختلفة، لمولود برج الميزان، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، حيث تنصحك الأفلاك اليوم بضرورة أن تتمتع باللباقة وحسن التصرف في أحاديثك وحواراتك مع المحيطين بك، خاصة أثناء الدفاع عن حقوقك على الصعيد المهني أو الاجتماعي.

وتؤكد عبير فؤاد، على مولود برج العذراء، بضرورة الحرص على أواصر الصداقة مع المحيطين بها وفي حياتك الاجتماعية، لأن القمر في وضع الخسوف اليوم بمنزل العلاقات، وهذا سوف يساعدك كثيرا على تحقيق هذه الخطوات المهمة، والتي سيكون لها الكثير من الآثار الإيجابية على حياتك الاجتماعية.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مولود برح العذراء، أن الأبراج تبشرك اليوم بقدرتك على أخذ حقوقك والدفاع عنها، على الصعيد المهني، ولكن عليك أن تكون لبقا في أحاديثك مع الآخرين حول هذه الحقوق، حتى تستطيع أن تؤثر في من حولك، فقط انتبه لحقوقك، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

تنصحك اليوم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، أن تزيد من التقرب مع المحطين بك على الصعيد العائلي والاجتماعي، حيث أن هناك خسوفا كليا للقمر، وذلك في منزل العلاقات، مما قد يساعدك كثيرا على أن تحافظ على تواصلك مع الإخوة والأحباب.