الجامعات الأهلية تستعد لفتح باب التسجيل لاختبارات القبول الأيام المقبلة

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الأهلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقدم لأداء اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، «الجلالة، والعلمين، والمنصورة، والملك سلمان»، خلال الأيام المقبلة، موضحا أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هو المنوط خلال اجتماعه المقبل بتحديد موعد فتح باب التقدم وكذلك الحدود الدنيا للقبول، بجانب وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة للقبول مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

الجامعات الأهلية

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك العديد من البرامج المميزة سيتم إتاحتها أمام الطلاب خلال تنسيق 2022 بمختلف الجامعات الأهلية الأربعة بالعلمين والجلالة والملك سلمان والمنصورة، منوها إلى أن هناك اهتمام كبير تحظى به الجامعات الجديدة، وأنها مجهزة وفقا لأحدث الإمكانيات العلمية والبشرية بما يسهم في إخراج كوادر متميزة من الطلاب تتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا، وأن الجامعات انهت كافة استعداداتها لاستقبال الطلاب مع اقتراب تنسيق الجامعات 2022.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية أعمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بكافة القرارات الوزارية المتعلقة بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني والتأكيد على أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مواعيدها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.