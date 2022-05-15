تعرف على إجراءات تسجيل رقم الهاتف لتجديد البطاقة التموينية ببورسعيد

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية بسرعة تسجيل رقم تليفون رب الأسرة خلال أسبوعين ممن ظهرت لهم رسالة على بون الصرف حتى لا يتم إيقاف البطاقة التموينية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم خدماتها التموينية للمواطنين، ومن أجل ضبط قاعدة بيانات بطاقات التموين في إطار خطة الوزارة لهيكلة قاعدة البيانات من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه.

وطالب ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد بضرورة مراقبة بون صرف الخبز والسلع الخاص بالمواطنين فى حالة ظهور رسالة وتتضمن نص «رجاء تسجيل رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة خلال إسبوعين حتى لا يتم إيقاف البطاقة»، وذلك من خلال المراكز التموينية المطورة بكافة أحياء المحافظة.

أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه في حال عدم تسجيل رقم التليفون فإنه يتم إيقاف بطاقة التموين بعد أسبوعين.

وأوضح ثابت أنه في حال عدم وجود خط تليفون في أي من الأربع شركات باسم رب الأسرة عليه شراء خط باسمه أو تحويل الخط الذي يمتلكه باسمه وإلا ستتوقف البطاقة التموينية عن صرف الخبز والسلع التموينية.

خطوات تسجيل رقم التليفون لتجديد بطاقة التموين ببورسعيد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطوات تسجيل رقم التليفون لتجديد بطاقة التموين ببورسعيد

1- الدخول على موقع دعم مصر من هنــا.

2- كتابة كافة البيانات المطلوبة للمواطن وتشمل

ـ الرقم القومي.

ـ رقم البطاقة التموينية.

ـ رقم التليفون المحمول من خلال الضغط على أيقونة "سجل موبايلك.

- قم بالضغط على كلمة حفظ رقم التليفون المحمول وذلك بعد إضافة البيانات وعندها يتم تسجيل رقم الهاتف.

اشتراطات تسجيل رقم التليفون لتجديد بطاقة التموين ببورسعيد

اشترطت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتسجيل رقم الهاتف وتجديد بطاقة التموين ببورسعيد اشتراطات هي:

1- ضرورة أن يحتفظ صاحب البطاقة التموينية على رقم الهاتف المحمول، وإنه في حالة ضياع رقم الهاتف الذي تم إنشاء حسابه على موقع دعم مصر لا يمكن إنشاء حساب أخر باسم صاحب البطاقة

2- أن يكون الرقم لصاحب البطاقة أو أحد المستفيدين منها أن يكون مسجلا باسمه بإحدى شركات التليفون المحمول الأربعة.

3- يقوم صاحب البطاقة بالموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر إلكترونيا عند إدخال البيانات وطلب الخدمة التموينية المراد تنفيذها.

4- يقوم صاحب بطاقة التموين عند إتمام خطوات تسجيل رقم الهاتف، بالموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر إلكترونيا عند إدخال البيانات وطلب الخدمة التموينية المراد تنفيذها.

أماكن مكاتب تسجيل رقم التليفون لتجديد البطاقة التموينية ببورسعيد

تغطي مكاتب التموين في بورسعيد مختلف الأحياء بحيث يسهل للمواطن الوصول إليها وتعمل من الساعة الثامنة والربع صباحا وحتى الثالثة والربع مساء فيما عدا أيام الإجازات وهي:

مكتب تموين السفن داخل الدائرة الجمركية (المبنى الإداري لهيئة الميناء» الشرق

إدارة تموين شرق بورسعيد 27 ش أحمد ماهر والمشرق العرب

مكتب تموين بورفؤاد أول بورفؤاد حي العبور ع 9 ش 1 بورفؤاد

مكتب تموين بورفؤاد ثان المساكن الاقتصادية ع 4 ش 2 بورفؤاد

مكتب تموين الشرق 27 ش أحمد ماهر والمشرق العرب

إدارة تموين غرب بورسعيد الزهور/ 5000 وحدة - ع 35 الزهور

مكتب تموين الضواحي القابوطي عمارات النصر ع 4 ش 1 الضواحي

إدارة تموين وسط بورسعيد الزهور مساكن المروة ع 27 ش 3 . 4 الزهور

مكتب تموين عرب أول ش عباس والإسكندرية العرب

مكتب تموين المناخ ثان مكتب تموين المناخ ثان المناخ

مكتب تموين المناخ أول حي الكويت / ع 3 - ش 3 المناخ

إدارة الإرشاد وحماية المستهلك معسكر السلام ع 4 ب ش 3 بجوار العلاج الطبيعي المناخ

مكتب تموين الزهور سوق على بن أبى طالب الزهور