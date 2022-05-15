حبس اثنين أصابا 3 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق، اليوم الأحد، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة إطلاق أعيرة نارية على مواطنين وإصابتهم بأسلحة بيضاء في مشاجرة بالإسماعيلية.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع المشاجرة بدائرة قسم ثان الإسماعيلية ومجمع الإسماعيلية الطبي، لسؤال المجني عليهم في الواقعة ومعرفة سبب ارتكابها.

خلاف بين شابين

وقال أحد شهود العيان، إنهم فوجئوا فجر السبت بصراخ في الشارع وحركة غريبة أعقبها إطلاق أحد الأشخاص لأعيرة نارية من فرد خرطوش في الشارع.

وتابع «المشاجرة كانت داخل محل بلاي ستيشن قرب الفجر، وخرج 3 أشخاص من المحل مصابين بطلقات نارية وجروح في مختلف أنحاء الجسم»، وبعدها وصلت قوات الشرطة لفرض السيطرة على المكان.

وأشار إلى أن الشخصين كانا عل دراجة نارية يحملان بعض الأسلحة وفرا هاربين فور ارتكابهما الواقعة، وطلب الجيران الإسعاف لنقل المجني عليهم.

وقال أحد المجني عليهم، إن أساس الخلاف بين ابن خالته ويدعى علي السيد، 26 عاما، وشخص آخر تطور لاستعانة المتهم ببلطجي بسلاح ناري وأسلحة بيضاء.

إصابة 3 في الحادث

وقال محمد إبراهيم، أحد المصابين في الحادث، أن المتهميذن أصاباه بطلق خرطوش وجروح بأسلحة بيضاء هو وشاب آخر يدعي أحمد علي طالب جامعي.

وأضاف «الحالة الخطيرة هي حالة علي ابن خالتي لإصابته بإصابات مختلفة بسبب كثرة الاعتداءات عليه بالأسلحة البيضاء وطلق الخرطوش»، مشيراً إلى حجزه داخل مجمع الإسماعيلية الطبي.

وقال، إن المصاب الأول أجريت له 3 جراحات داخل المستشفى، وتم حجزه لإجراء 3 جراحات أخرى خلال الفترة الماضية، بسبب تأثير الإصابات علي الأوتار في يديه وقدميه وإصابته بطلقات الخرطوش.