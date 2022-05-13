ضبط 200 طن قمح محلي بدون ترخيص داخل مخزن في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط المسؤول عن مخزن أعلاف كائن بدائرة مركز شرطة التل الكبير لحيازته حوالي 200 طن قمح محلي، بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة.

وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية لا سيما التلاعب في منظومة توريد القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب.

استمرار جهود «الداخلية» لإحكام الرقابة على الأسواق

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية لا سيما التلاعب في منظومة توريد القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب.

84 قضية تموين

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية والجهات المعنية المختصة خلال الفترة من 19 أبريل الماضي حتى 11 مايو الجاري عن ضبط 84 قضية في مجالات «التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجي» وذلك على النحو التالى - ضبط 54 قضية بعدد من الصوامع والمطاحن والمخازن والمحال التجارية بإجمالي مضبوطات 11161,957 طن أقماح و33,5 طن دقيق 72% و3,6 طن ردة.

وفي إطار تنفيذ تكليفات الحكومة بشأن توريد القمح جرى ضبط 11526,792 طن أقماح محظور تداولها و33,5 طن دقيق 72% و3,6 طن ردة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالى أجهزة وزارة الداخلية جهودها في التصدي للقائمين على تلك المحاولات.