طقس الإسماعيلية اليوم.. رياح ترابية وتوقعات بسقوط أمطار والعظمى 31

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، حالة من الطقس المعتدل على كل أنحاء المحافظة، وسط هبوب رياح ترابية علي بعض المناطق كالطرق السريعة والصحراوية.

واستقرت درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية عند درجة حرارة 31 درجة مئوية، في ارتفاع طفيف عن الأيام الماضية، والتي شهدت ارتفاعا في منتصف الأسبوع الماضي وصلت حتى 34 درجة.

الأرصاد: فرصة لتساقط أمطار

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود فرص لتساقط الأمطار تصل إلي 20% بأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحري، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي اليوم الأحد، أن معظم المحافظات تشهد طقسا معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

سيولة مرورية علي الطرق

وشهدت طرق الإسماعيلية السريعة والصحراوية، صباح اليوم الأحد، سيولة مرورية علي كل الأنحاء على الرغم من وجود رياح ترابية على الطرق الصحراوية، مثل طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، وطريق «السويس - الإسماعيلية» الصحراوي.

وانتشرت الخدمات المرورية في الساعات الأولى من صباح اليوم على كل الطرق، خاصة محور 30 يونيو الواصل بين طريق الإسماعيلية الصحراوي ومحافظة دمياط.

وناشد رجال المرور المواطنين، بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق، لتفادي وقوع الحوادث المرورية وعدم تعرضهم للمخالفات.

وفي السياق ذاته، أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في محافظة الإسماعيلية ومدن القناة عن متابعة كل الطرق، وتوزيع سيارات الإسعاف على النقاط المحددة، لضمان وصول السيارات في أسرع وقت حال حدوث اي طارئ.