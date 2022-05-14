«الداخلية» في أسبوع: ضبط 25 قضية إتجار بالمخدرات و746 قطعة سلاح ناري

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.. حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية..

في مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات «دمياط - بورسعيد - الدقهلية»)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي «الشرقية والإسماعيلية») ضُبط خلالها 50 متهما، وبحوزتهم (28 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 35 قطعة سلاح أبيض).

ضبط (25) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ (3175) حكما قضائيا متنوعا.

ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت 9 متهمين ارتكبوا 3 حوادث.

ضبط (164) قضية متنوعة.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط 378 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة- الغربية - الدقهلية – الإسكندرية – بني سويف - القليوبية – الشرقية – السويس – المنيا - بورسعيد – المنوفية – دمياط – الأقصر – جنوب سيناء - قنا - كفر الشيخ – سوهاج – الإسماعيلية – الفيوم – مطروح – البحيرة – أسوان) ، وبحوزتهم (208 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة– كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح – مخدرات – قتل).

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية في مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة

تم ضبط (746) قطعة سلاح نارى أبرزها (رشاش - 67 بندقية آلية – 114 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 36 مسدس – 528 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة- 85 خزينة).

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة بداخلها (مسدس - 2 فرد محلى- أدوات وأجزاء التصنيع).

ضبط (1140) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (4) تشكيلات عصابية ضموا (18) متهم إعترفوا بإرتكاب (36) حوادث سرقات متنوعة.

ضبط (138) قضية أحداث.

كشف غموض (91) حادثا متنوعا، أبرزهم (قتل ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (123) متهماً.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (428096) حكم قضائى ، وذلك على النحو التالى:

(1637) حكم جناية .

(151786) حكم حبس.

(213147) حكم غرامة.

(61526) مخالفة.

في مجال الأمن الاقتصادي

القضايا التموينية:

ضبط (127) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (557 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 75,195 جنيه).

ضبط (9) قضايا مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (68100 لتر) لبيعها فى السوق السوداء.

ضبط (6285) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1331٫429) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (156) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت (196٫449 طن- 35151 ألف عبوة غذائية – 1500 قطعة بسكويت) ، وكذا ضبط (27) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء ، بمضبوطات وزنت (6٫974 طن – 11435 رغيف خبز).

ضبط (9) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (16٫364 طن – 810 لتر – 18240 عبوة).

ضبط (1121) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر .. بمضبوطات بلغت (134٫492 طن – 14407 قطعة).

ضبط (240) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر .. بمضبوطات بلغت (2764 عبوة).

ضبط (89) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر لإسطوانات البوتاجاز .. بمضبوطات بلغت (89 إسطوانة).

ضبط (75) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات بلغت (115٫42 طن – 42000 لتر – 9536 قطعة- 400 إسطوانة – 34461 متر) سلع مُدعمة متنوعة.

ضبط (1695) مخالفات المخابز .. بمضبوطات بلغت (6٫008 طن – 150 قطعة).

قضايا التيار الكهربائي

ضبط (50651) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (33,864,811) مليون جنيه.

في مجال قضايا التهرب الضريبي

ضبط (889) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (2,137,568,247) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (4,991,616) مليون جنيه.

في مجال قضايا الأموال العامة

ضبط (58) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة .. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (85,625,122 مليون جنيه) .. أبرزها:-

ضبط عدد (57) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بمضبوطات بلغت (46,549,707 مليون جنيه مصرى – عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 37,275,415 مليون جنيه مصرى).. بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بما يعادل (83,825,122 مليون جنيه مصرى).

قضايا النقل والمواصلات

ضبط (4) تشكيلات عصابية ، ضموا (8) متهمين ، لارتكابهم (4) وقائع.

ضبط (1140) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

قضايا المصنفات

ضبط (180) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : (121) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات (هارد ديسك – مايك صوت – سماعة رأس – كارت صوت – كاميرا ديجيتال) ، وكذا ضبط (59) قضية فى مجال جرائم المطبوعات تم خلالها ضبط وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من المطابع والمكتبات تعمل بدون ترخيص.

قضايا البيئة والمسطحات المائية

ضبط (325) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (785) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و(106) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و(81) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و(36) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين (859) لنش سياحى.

في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا

ضبط (851) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بمضبوطات بلغت (4556) أرجيلة.

غلق (2927) محل مخالف لمواعيد الغلق.

ضبط عدد (36916) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (36836) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (80) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

في مجال مكافحة المخدرات

ضبط (1004) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالهم الآتى:-

كمية من مخدر البانجو ، وزنت (263,236 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (82,742 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (21,306 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (7,362 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (5,490 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (100 جرام).

كمية من مخدر الفودو ، وزنت (655 جرام).

عدد ( 91,395 ألف قرص ترامادول مخدر).

عدد (26,158 ألف قرص مؤثر مخدر).

عدد (3147) قرص كبتاجون مخدر.

ضبط (1) قضية غسل أموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (20) مليون جنيه ، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (21 مليون جنيه) تقريباً.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (10) قضايا بإجمالى (12) متهم.. بمضبوطات بلغت (805 كيلو جرام).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (277648) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (64079 مخالفة تجاوز السرعة المقررة – 1746 موقف عشوائى).

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية : تم رفع (417 سيارة – 63 دراجة نارية).

في مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية

تم ضبط (12890) مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس «الخوذة».

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:-

المرور على عدد (109) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (275) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين سلبية جميع العينات.

فحص (266) مركبة وتبين عدم وجود مركبات مخالفة لإشتراطات الصلاحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (2153) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (102) سائق منهم.

فى مجال أمن الموانئ

ضبط (13) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل – مكملات غذائية) ، وكذا (17) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية– جنحة مرورية).

في مجال الأمن السياحى

ضبط (355) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج عن القانون.