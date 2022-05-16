حظك اليوم برج الميزان الاثنين 16-5-2022 عاطفيا ومهنيا

أكدت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، في توقعاتها لمولود برج الميزان، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني، أن الأفلاك اليوم تحذر مولود برج الميزان، بضرورة الحذر والتروي في قرارته مع الآخرين، خاصة على الصعيد المهني، وعدم الجدل معهم، وعدم الدخول في أحاديث أو صرعات معقدة مع المحطين.

وأشارت خبيرة الأبراج، أن مولود برج الميزان، عليه الانتباه إلى حقوقه المالية وأن يكون حذرا في حساباتة المالية، حتى لا يتعرض لأي خسائر اليوم، خاصة لوجود خسوف للقمر في منزل المال.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مولود برح الميزان، أن الخسوف الكلي للقمر موجود اليوم بمنزل المال، وهذا سوف يطالبك بضرورة مضاعفة الحذر، كما يجب أن تعمل بجدية شديدة، من أجل حل المسائل المهنية والمالية، في حياتك، كما يجب أن تراجع خطواتك تفاديا للأخطاء ولا تغامر، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

تنصحك اليوم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، بالانتباه، نظرا لأن الوضع الفلكي يحتم عليك التركيز عند الدخول في حوارات شائكة، أو في أي علاقات معقدة تجنبا للصدام.