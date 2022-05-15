اقتصادي: مصر من الدول القليلة المستثناة من توقعات خفض معدلات النمو

قال محمد شادي باحث اقتصادي في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات تصنيف الائتماني بشكل عام خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي عند معظم دول العالم، عدا الدول التي تبيع الطاقة مثل دول الخلجي وروسيا، موضحا أن «مصر من الدول القليلة التي جرى استثناؤها من توقعات خفض معدلات النمو، إذ بلغ المعدل نحو 5.6% عند صندوق النقد الدولي، وهو ما يعني أنه سيستمر في تحقيق التوسع والزيادة».

شادي: تأثرنا بالأزمات العالمية قليل جداً بسبب الإدارة الرشيدة

وأضاف الباحث الاقتصادي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد أن تأثرنا بالأزمات العالمية قليل جدا بسبب الإدارة الرشيدة فقد تلقينا صدمات، لكننا نتعامل معها، لافتًا إلى أنّ معدلات التضخم زادت بقوة في الولايات المتحدة الأمريكية ألمانيا وغيرهما من الدول الصناعية الكبرى وغيرها من دول العالم.

و قال «شادي» إنّ الإدارة المصرية تعودت على إدارة الأزمات الصعبة، حيث أصبحت الإدارة المصرية لديها تراكم خبرات جعلها تتعامل مع الأزمات المختلفة، بالإضافة إلى نواتج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تطبيقه في عام 2016.

توجيهات الرئيس بإتاحة قدر أكبر من المساحة للقطاع الخاص

وأضاف الباحث الاقتصادي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإتاحة قدر أكبر من المساحة للقطاع الخاص، وهو أول ما يجب أن تفعله الحكومة، لافتًا إلى أنّ القطاع الخاص هو الذي يضطلع بعبء التنمية في العالم كله.

وأكمل «شادي» قائلا: «في العالم كله، يكون تدخل الحكومة في الحياة الاقتصادية استثنائي أو غير رشيد، لكن الدولة المصرية توسعت في عمل المشروعات القومية بسبب أحجام القطاع الخاص في بداية الإدارة الحالية بسبب الأحوال السياسية، حيث كانت معدلات البطالة مرتفعة ومعدلات النمو كانت منخفضة ومعدلات تضخم كبيرة كادت أن تتحول إلى ركود ولم يكن لدينا مخزون احتياطي نقدي، لذلك تدخلت الدولة بنفسها لدفع معدلات النمو عن طريق المشروعات القومية».

الباحث الاقتصادي تأثر مصر بأزمة الحرب أقل من دول كثيرة

وتابع الباحث الاقتصادي قائلا: «منذ 3 أيام، أعلن وزير التجارة الألماني، عن ضرورة تخزين منتجات مثل الأدوية والأطعمة لمدة 10 أيام للتعامل مع الأزمة، وهو ما لم نسمعه عن مثله في مصر، فالبرغم من أن مصر تستورد أكثر من 80% من حبوبها الغذائية إلا أنّ تأثرنا بأزمة الحرب أقل من دول كثيرة».