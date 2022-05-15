مجلس الشيوخ يستهل جلسته بدقيقة حداد ونعي الشيخ خليفة بن زايد

استهل مجلس الشيوخ جلسته العامة المنعقدة حاليا، بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

كلمة رئيس مجلس الشيوخ لنعي الراحل

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ فى بداية الجلسة: «تلقينا أمس الأول ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من البذل والعطاء. قدم فيها الكثير من الإسهامات وبكل تفان لصالح وطنه مبتغياً الرقي والازدهار له في كل المجالات، كما عمل دوماً دون كلل أو ملل على دعم وتعزيز أواصر التعاون بين بلده وبُلدان الأمتين العربية والإسلامية.

العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات

وأستطرد رئيس مجلس الشيوخ قائلا: «كان رحمة الله عليه رمزاً من رموز التسامح والحكمة والعطاء لم يدخر جهداً أبداً في استثمار ميراث العلاقات التاريخية العريقة بين مصر والإمارات العربية، والذي ورثه عن والده صاحب الحكمة الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله، فكان خير خلف لخير سلف، له مواقف الأخوة مع وطنه الثاني مصر التي لا تنسي أبداً، دعمه لها على كل الأصعدة، ومحبته لها دوماً ما حيا رحمة الله عليه.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق : «باسمي وباسمكم نشاطر قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة هذا المصاب الجلل، ونتقدم بأحر التعازي والمواساة لأنفسنا قبل إخواننا في الإمارات العزيزة في وفاة الفقيد الغالي رحمة الله عليه. رحم الله تبارك وتعالى فقيد العرب بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

تهنئة للشيخ محمد بن زايد على توليه رئاسة الدولة

كما وجه رئيس مجلس الشيوخ التهنئة للشيخ محمد بن زايد في مواصلة مسيرة التطور والازدها للشقيقة الإمارات واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان متمنين لأشقائنا في دولة الإمارات دوام التقدم والعزة والرقي.