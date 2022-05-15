شوبير: جوميز مرشحا لإدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري الأبطال

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف النادي الأهلي، من طلب حكام من أوروبا لإدارة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي، على ملعب «مركب محمد الخامس» يوم 30 مايو الجاري.

وأوضح «شوبير» في برنامجه المذاع على راديو «أون سبورت إف إم»: «الحكام من إفريقيا، ولا يوجد حكام من خارج القارة الأفريقية، وبالتالي لن يكون هناك حكم من أوروبا، والنادي الأهلي يعلم ذلك جيداً ولن يرسل هذا الطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم».

وكشف شوبير عن المرشح لإدارة المباراة قائلا: «الجنوب أفريقي فيكتور جوميز وارد يلعب المباراة النهائية، أي نعم الكلام ده مش مؤكد، لكنه وارد رغم أنه حكم لقاء الوداد المغربي أمام بترو أتليتكو في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا».

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