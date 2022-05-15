«النقل العام» بالقاهرة تعلن عن وظيفة شاغرة.. التقديم حتى 26 مايو

أعلنت هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة حاجتها لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، على أن يستمر التقديم حتى 26 مايو الجاري في الأمانة الفنية للجنة القيادات بمقر هيئة النقل العام، والكائنة في امتداد شارع رمسيس بالجبل الأحمر، بمدينة نصر.

واشترطت الهيئة في من يتقدم للوظيفة، العمل 17 عاما بعد الحصول على المؤهل بالنسبة للمتقدم من خارج الهيئة، أو قضاء مدة قدرها سنة في وظيفة مدير عام بالنسبة للعامل داخل الهيئة.

وتضمنت ضوابط شغل وظيفة رئيس الادارة المركزية للشؤون المالية النقل العام بالقاهرة وفق إعلان الهيئة، إجادة اللغة الانجليزية والحاسب الآلي، والحصول على بكالوريس التجارة، أو ما يعادله، والتقدير مقبول فأعلى.

المستندات المطلوبة

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لشغل الوظيفة وفق إعلان النقل العام، يجب تقديم أصل و5 نسخ من تقارير مدعمة بما يفيد التاريخ الوظيفي، والقدرة على القيادة واتخاذ القرار، وكذلك القدرة على التجديد والابتكار، والتمتع بقدرات عملية من حيث إجادة اللغة الانجليزية وعلوم الحاسب، بالإضافة إلى تقديم 6 صور شخصية.

مهام الوظيفة

تقع هذه الوظيفة على قمة الإدارة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، إذ يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه الإداري العام لرئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، كما يشترك في رسم السياسات والخطط العامة والأهداف الرئيسية للهيئة، ويشرف على عمليات التخطيط المالي والموازنات المالية للهيئة، كما يعمل على تدبير الموارد المالية والعملات الأجنبية اللازمة لتنفيذ مشروعات الهيئة.

ومن المهام أيضا مراقبة تنفيذ الميزانية وفقا للاعتمادات الواردة بها، والإشراف على تنفيذ نظام التكاليف بالهيئة بما يكفل أحكام الرقابة على عناصر التكاليف من أجور وموارد ومصروفات، كما يتولى إجراء الاتصالات بالغير لتمثيل الهيئة أو الارتباط باسمها.

من ناحية أخرى ، تواصل هيئة النقل العام أعمال التطوير لأسطول أتوبيسات الهيئة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، ويتم تحديث الأسطول، والعمل على تحويل الأتوبيسات من العمل بالسولار إلى صديقة للبيئة تعمل بالغاز والكهرباء.