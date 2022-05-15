عاجل .. فلندا تعلن رسمياً نيتها الانضمام إلى الناتو

تبنت حكومة فنلندا رسمياً اليوم، وثيقة تنص على اعتزامها التقدم إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» بطلب انضمامها إلى الحلف، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم».

وثيقة التقدم إلى حلف شمال الأطلسي

وقالت الحكومة الفنلندية في بيان لها، إنَّ رئيس فنلندا ساولي نينيستو، واللجنة الوزارية المعنية بالسياسات الخارجية والأمنية، أتمّا إعداد أتمت تقرير بشأن انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».

ووفقاً للبيان الصحفي، فإنّه من المقرر، أن يتمّ تعرض الوثيقة على الحكومة الفنلندية خلال جلسة ستعقد في الساعة 5 بعد ظهر اليوم، وأنه في حال موافقة الحكومة سيتمّ عرضها في البرلمان الفندي للتصويت بشأنها.

روسيا تحذر فنلندا من خطورة الانضمام للناتو

وحذرت روسيا فنلندا من خطورة اتخاذ هذه الخطوة، واتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الفنلندي نينيستو لمناقشة هذا الأمر، محذراً من خطورة تخلي فنلندا عن الحياد العسكري، في الإشارة إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي « الناتو»، بحسب بيان الكرملين.