الذهب يتراجع 5 جنيهات وتجار الصاغة ينصحون المقبلين على الزواج: اشتروا الآن

انخفضت أسعار الذهب بقيمة 5 جنيهات جديدة مما دفع المعدن الأصفر لتسجيل أكبر خسائره الأسبوعية في نحو عام، وتراجعت أسعار المعدن النفيس مدعومة برفع سعر الفائدة عقب تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قال إنه من المحتمل رفع الفائدة 50 نقطة أساس في الاجتماعين المقبلين؛ لتهدئة التضخم وسجل المعدن الأصفر خسائر أسبوعية بنسبة 3.9% هي الأكبر في 11 شهرًا.

ومحليًا سجل سعر الذهب عيار 24 سعر 1.286 جنيه أي تراجع 5 جنيهات، وبيع عيار 21 بسعر 1.179 جنيه، وبلغ عيار 18 سعر 964 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعر 9 آلاف جنيه أي تراجع بقيمة 40 جينهًا، وعالميًا بيع عيار 24 بسعر 58.23 دولار وعيار 21 بسعر 50.95 دولار، فيما سجل عيار 18 سعر 43 دولارًا وسجلت الأوقية سعر 1.811.32 دولار.

توقعات عالمية

وكان اقتصاديون في TD Securities أكدوا أن الذهب سيظل تحت ضغط يؤدي إلى انخفاضه، وذلك بعدما تراجعت أسعار المعدن النفيس مرة أخرى قرب مستوى 1840 دولارًا للأوقية، تزامنا مع ضعف السيولة بالأسواق والذي أدى إلى إضعاف جميع الأصول وعلى رأسها الذهب.

توقعات محلية

وتوقع تجار الصاغة بالغرف التجارية، تراجع سعر عيار 21 إلى مستوى 900 جنيه بحسب نادى نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية سابقا، وقال إن هذه التوقعات بسبب مزيد من التراجع في سعر الأوقية وارتفاع سعر الدولار والفائدة، حيث يوجد علاقة عكسية بيهما مع الذهب.

ونصح «نجيب»، المقبلين على الزواج فى النصف الثاني من شهر مايو، بشراء الشبكة الآن، معتبرا أنها فرصة للمقبلين على الزواج بعد التراجع الكبير في سعر الجرام ليتجاوز 130 جنيهًا.