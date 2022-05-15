سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 15-5-2022 في محلات الصاغة

على مدار الأيام القليلة الماضية، كانت أسعار الذهب محط أنظار الكثير من المواطنين الراغبين في شراء الذهب أو بيعه، فضلا عن الأشخاص المقبلين على الزواج، بعد انخفاض أسعاره بشكل ملحوظ للمرة الأولى منذ أن بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الأحد الموافق 15 مايو، والتي جاء كالتالي:

أسعار الذهب

وتباينت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية اليوم، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد، وغيره من الأعيرة كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد ليسجل نحو 951 جنيها للبيع و960 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأحد إلى 1110 جنيهات للبيع و1120 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 1269 جنيها للبيع، فيما سجل 1280 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب 8880 جنيها للشراء ونحو 9060 جنيها للبيع.

أسعار الذهب في أسواق المال

وفي الأسواق العالمية، تباينت قيمة وأسعار الذهب اليوم الأحد 15 مايو، إذ سجّلت أسعار الذهب في أسواق المال الأسعار التالية:

- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد لنحو 840.06 جنيه، بما يعادل 45.44 دولار.

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 980.07 جنيه، بما يعادل 53.01 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1120 جنيها، بما يعادل 60.58 دولار.

- وسجّل سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7841 جنيها، بما يعادل 424.08 دولار.