«صباح الخير يا مصر» يستعرض أسعار الذهب: جرام 21 بـ1115 جنيها «فيديو»

قدّم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 14 -5-2022

جاءت أسعار الذهب في مصر كالآتي:

- سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 965 جنيهًا.

- سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1115 جنيهًا.

- سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1274 جنيهًا للجرام.

- سعر الجنيه الذهب يسجل 8920 جنيهًا للجرام.

كما استعرض البرنامج حالة الطقس، حيث كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الأرصاد اليوم، موضحة أن الطقس خلال النهار سيكون حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لكن محافظات شمال وجنوب الصعيد تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وستكون الأجواء خلال فترة النهار حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدلة على كل المحافظات المطلة على البحر المتوسط.

طقس شديدة الحرارة على المحافظات

وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة على المحافظات جنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد، ولطيفة على شمال البلاد، مع نشاط للرياح ما بين 35 و45 كم في الساعة، ومعظمها كتل هوائية شمالية غير محملة بالأتربة، وستساعد على الأجواء المعتدلة والربيعية.

من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد

كما كشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع توقعات بفرص سقوط أمطارٍ خفيفة على السواحل الشمالية للبلاد، وتمتد فرص سقوط الأمطار للقاهرة الكبرى، لكنها ستكون خفيفة.