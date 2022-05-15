كل ما تريد معرفته عن تجديد بطاقة التموين في الإسكندرية

مع زيادة التزاحم يومياً علي مكاتب التموين في الإسكندرية، بعد وصول رسالة نصية إلى المواطنين تفيد بتجديد بطاقة التموين، ومع صدور قرار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمد مدة تسجيل أرقام التليفونات إلى 30 يونيو 2022 لمن ظهرت له رسالة على بون صرف الخبز تفيد بذلك، وذلك تيسيرا على المواطنين وحتى لا يتم إيقاف البطاقة التموينية.

تحديث بطاقة التموين

أكدت مديرية تموين الإسكندرية، الاستمرار في تحديث بطاقة التموين، خلال المدة المحددة الجديدة حتى 30 يونيو المقبل، على أرقام «واتس آب» الخاصة بالمراكز الخدمية التي أعلنت عنها مديرية التموين والتجارة.

تأتي خدمة إرسال الورق على التطبيق في إطار دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وإنهاء العمل بالمكاتبات الورقية والزحام أمام المصالح الحكومية، وذلك تيسيرًا على المواطنين ومنع التزاحم، حيث من المقرر إرسال طلبات المواطنين الذين ظهرت لهم هذه الرسالة على أرقام «واتس آب» الخاصة بكل مركز والمعلن عنها وهي كالتالي:

أرقام «واتس آب» مراكز تموين الإسكندرية لتجديد البطاقة:

مركز خدمة المواطنين أبوقير 035629937

مركز خدمة المواطنين طوسون 035626080

مركز خدمة المواطنين حي شرق 035449379

مركز خدمة المواطنين السيوف 01280706902

مركز خدمة المواطنين محرم بك 034243625

مركز خدمة المواطنين حي غرب 01110040885

مركز خدمة المواطنين حي العجمي 033106667

معلومات عن تجديد البطاقة إلكترونيًا

أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إنه على المواطنين حرية الاختيار بالذهاب بالمستندات الى مكتب التموين التابع له أو أحد مراكز الخدمات التموينية السبعة المعلن عنها بالبيان أو عن طريق إرسال المستندات عبر خدمة «واتس آب» على أن تكون المستندات كالتالي:

المستندات المطلوبة لتجديد بطاقة التموين

رقم تليفون موبايل باسم صاحب البطاقة وصورة البطاقة التموينية وصورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة، ويقوم مركز الخدمات التمويني باتخاذ اللازم، تيسيرًا على جميع المواطنين إرسال المستندات عبر «واتس آب» لأي مركز من المراكز السبعة دون التقيد بالنطاق الجغرافي.