«الهجرة» تعلن عن 13 خدمة للمصريين بالخارج «فيديو»

مقطع فيديو مدته 3 دقايق، نشرته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تشرح خلاله الخدمات المباشرة وغير المباشرة، التي تقدمها الوزارة للمصريين في الخارج «أون لاين».

مبادرة اتكلم عربي

وتهتم وزارة الهجرة، بالمصريين بالخارج، من خلال ربطهم بوطنهم الأم، وإطلاق المبادرات التي تفيدهم، بجانب عدد كبير من الخدمات التي تتيحها لهم، سواء الخدمات الخاصة بالوزارة، أو بالوزارات والقطاعات المصرية.

حمل مقطع الفيديو عنوان: «كريم دخل موقع وزارة الهجرة اللي اتعرف من خلاله على الخدمات اللي بتقدمها الوزارة أون لاين»، وتناول مقطع الفيديو، محادثة بين أسرة مصرية بالخارج، مكونة من الأب والأم والابن، الذي أراد زيارة موقع وزارة الهجرة، للإطلاع على خدمات الوزارة للمصريين بالخارج، ومن ثم تعريف أصدقائه بها.

كما تناول الفيديو، التعريف بعدد من الكلمات العربية، منها كلمة «مبادرة»، وذلك بهدف تعريف المصريين بالخارج، بأبرز المصطلحات والمفاهيم العربية، وانتهى الفيديو بعبارة «اتكلم عربي»، وهو شعار المبادرة الرئاسية التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خدمات وزارة الهجرة المباشرة وغير المباشرة للمصريين بالخارج.

خدمات الهجرة المباشرة للمصريين بالخارج

1- ما يتعلق بالجنسية المصرية والأجنبية.

2- رعاية المصريين بالخارج.

3- مكافحة الهجرة غير الشرعية.

خدمات الهجرة غير المباشرة للمصريين بالخارج

1- الأحوال المدنية.

2- الاقتصاد والاستثمار في مصر.

3- العمالة بالخارج.

4- الصحة.

5- الإسكان والتعمير.

6- التجنيد.

7- التعليم.

8- الفتوى.

9- الانتخابات.

10- الاستفسارات والاقتراحات.