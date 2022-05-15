«الصحفيين العرب»: سننضم إلى لجنة التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة أمام الجنائية الدولية

عقد الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤتمرا لمناقشة سبل محاسبة المتورطين في اغتيال الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وأكد مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب أن الاتحاد سيكون ضمن لجنة التحقيقات الخاصة بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة أمام المحكمة الجنائية الدولية ، لافتا إلى أن تلك القضية من الممكن أن تؤثر وتضغط على العالم لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وشدد «اللامي» على أن مقتل شيرين أبو عاقلة جريمة شنعاء حركت المشاعر تجاه الصحفيين بعد قتلها بتلك الطريقة الوحشية.

اللامي: مقتل شيرين أبو عاقلة علامة فارقة في القضية الفلسطينية

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر اتحاد الصحفيين العرب، الذي عقد اليوم لبحث إجراءات محاسبة المتورطين في هذه الجريمة أن مقتل شيرين ابو عاقلة شكل علامة فارقة، وجعل العالم يتحدث بقوة لنصرة القضية الفلسطينية.

ورحب خالد ميري الأمين العام للاتحاد بجميع المشاركين العرب فى المؤتمر، وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية من أجل ملاحقة ومحاسبة المجرمين الذين قتلوا ضحية الصحافة العربية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وضرورة المحاكمة الدولية لهم.

نويرة: ذكرى الصحفية الفلسطينية ستظل حاضرة إلى الأبد

وأكد الهاشمي نويرة مستشار اتحاد الصحفيين العرب، أن ذكرى الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعا قلة ستظل حاضرة إلى الأبد .

وقال مستشار اتحاد الصحفيين العرب، إن الاجتماع الدولى للصحفيين العرب سيعقد فى عمان قريبا وسيتم الإعلان عن موعده لمناقشة قضايا الصحفيين وقضية شيرين أبو عاقلة، وتابع: كما أن الاجتماع الدولى من أجل دعم قضايانا الدولية ضد الاحتلال الاسرائيلى وضد القتلة وملاحقتهم.

وأشار إلى أن فيس بوك بدأ حجب الفيديوهات التى توثق اعتداءات قوات الاحتلال أثناء تشييع الجنازة، وطالب نويرة أن ينظم الاتحاد حملة للتصدى لكافة الانتهاكات الاسرائيلية، وحماية الصحفيين.