مطالب بتحرك المحكمة الدولية في قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة

قال مؤيد اللامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، إن الجريمة النكراء التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، حركت المشاعر لدى الصحفيين، ما يعد استهدافًا بدم بارد.

وأضاف «اللامي»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، الذي يعقده اتحاد الصحفيين العرب، حاليا؛ لإدانة اغتيال المراسلة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال، أن اليوم فرصة لإعادة القضية الفلسطينية للواجهة، خاصة أن كل العالم يتحدث بقوة لنصرة القضية الفلسطينية، وعلى الاتحاد أن يكون له موقف قوي.

إطلاق مؤسسة شيرين أبو عاقلة لدعم الصحفيات

ولفت رئيس الصحفيين العرب، إلى أن إطلاق مؤسسة شيرين أبو عاقلة لدعم الصحفيات، سيكون للاتحاد دور مساند فيها وصوت مهني قومي عربي، يصل إلى كل ما يخدم الصحفيين العرب والفلسطينيين على وجه الخصوص، الذين يكشفون ما يحدث من انتهاكات من قبل الاحتلال في بلدهم ومناطقهم والمستوطنات؛ أملًا في التأثير على الرأي العام الأوروبي والغربي.

من جانبه، قال يونس مجاهد رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، إنه ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية، أن تتحرك بسرعة لأن هناك بطئًا في مثل هذه الملفات، ولا بد أن نتقن التعامل معها، ويجب أن يسير هذا الملف نحو الأمم المتحدة ويطرح في جنيف ومفوضية حقوق الإنسان، حتى يتم التحقيق النزيه والمستقل، مضيفًا: «كل هذه التحركات تتطلب إمكانات وطاقات بشرية، وبالتنسيق مع اتحاد الصحفيين العرب سنواصل هذا العمل».

الجريمة كاملة الأركان

فيما قال صادق الروزيقي، رئيس الفيدرالية الأفريقية للصحفيين، إن اغتيال شيرين بهذه الطريقة، يدفعنا إلى أن نكون يدا واحدة والوصول إلى تحقيق عادل ونزيه، خاصة أن الجريمة كاملة الأركان، وندعو إلى تكوين آلية دولية صحفية تتشارك فيها كل منظمات الصحافة في العالم والمنظمات الحقوقية، ونتحرك حتى نحقق الهدف الذي نرجوه وتكون عبرة للعدو الصهيوني.