الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا في «سلوكها» خلال جنازة شيرين أبو عاقلة

أمر القائد العام للشرطة الإسرائيلية ومفوضها العام، كوبي شبتاي، اليوم السبت، بإجراء تحقيق موسع حول سلوك وممارسة الشرطة الإسرائيلية خلال جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة، بعد موجة واسعة من الانتقادات الدولية والاحتجاجات على سلوك الشرطة خلال الجنازة.

وأظهرت لقطات اعتداء الشرطة على حاملي نعش الشهيدة، لدرجة كادت تؤدي لسقوط النعش على الأرض، وهو ما انتقده وزير إسرائيلي أيضا، معتبرا أن سلوك الشرطة الإسرائيلية «كارثة أخلاقية».

الشرطة الإسرائيلية: نقف إلى جانب عناصرنا لكن نرغب في استخلاص العبر

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، اليوم السبت، إن: قائد الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، بالتنسيق مع وزير الأمن العام هومر بارليف، أمر بفتح تحقيق في الحادث، وسيتم عرض نتائج التحقيق على المفوض في الأيام المقبلة.

وادعى البيان أن عناصر الشرطة الإسرائيلية تعرضوا لأعمال عنف من جانب من وصفهم بـ«المشاغبين» ما دفعهم إلى استخدام القوة، حسب زعمها، مؤكدا أن الشرطة الإسرائيلية تقف إلى جانب عناصرها لكنها ترغب في استخلاص العبر من هذا الحادث، بحسب البيان الذي نقله موقع 124 الإسرائيلي.

وقال الوزير الإسرائيلي بار ليف، إن فريق التحقيق المعين من قبل مفوض الشرطة كوبي شبتاي، سيكون برئاسة آنا بن مردخاي، واصفا إياها بأنها متمرسة تعرف الساحة التي جرت فيها جنازة شيرين أبو عاقلة، كما وسيجري تحقيقًا شاملاً في كل ما حدث خلال الجنازة.

انتقادات دولية لسلوك الشرطة الإسرائيلية خلال جنازة شيرين أبو عاقلة

وكانت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد انتقدا ممارسات الشرطة الإسرائيلية خلال جنازة شيرين أبو عاقلة، بعد أن أظهرت لقطات تلفزيونية عناصرها يهجمون على موكب تشييعها الجمعة.

جاء ذلك في الوقت الذي وصف فيه وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، اليوم السبت، سلوك شرطة بلاده خلال جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بأنه كارثة أخلاقية، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن فريج، قوله: «سلوك بعض عناصر الشرطة في جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة كان كارثة أخلاقية وأضرّ بصورة إسرائيل»، حسب قوله.