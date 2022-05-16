سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 16-5-2022 في البنوك المصرية

كشفت بنوك المصرف المتحد ومصر وقناة السويس وغيرها من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن سعر الدولار اليوم الاثنين، باعتباره العملة التي تملك التحكم في حركة الأسعار، فضلا عن أن الاستيراد والتصدير تتم من خلالها، لهذا زادت عمليات البحث خلال الأيام الماضية وبشكل دوري ولحظي عن أسعار العملة الأمريكية.

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم الإثنين 16 مايو 2022، في البنوك المختلفة، وفق آخر تعاملات وردت خلال التعاملات الصباحية كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.23 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني، وحسب آخر تعاملات وردت صباح اليوم الإثنين.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى نحو 18.32 جنيه للبيع، مقابل 18.22 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، سجل سعر الدولار نحو 18.24 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الإثنين.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما جاء سعر الدولار في البنك الأهلي 18.32 جنيه للبيع، مقابل 18.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.34 جنيه للبيع، مقابل 18.27 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 18.36 جنيه للبيع، مقابل 18.29 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.34 جنيه للبيع، مقابل 18.24 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الإثنين.

سعر الدولار في البنوك المختلفة

بينما سجل سعر الدولار 18.24 جنيه للشراء و18.34 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 18.36 جنيه للبيع، مقابل 18.29 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك حسب آخر تعاملات وردت صباح اليوم الإثنين.