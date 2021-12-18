وزير النقل يتفقد أعمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي بقنا

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، أعمال تنفيذ ازدواج وتطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الشرقي «قنا - الأقصر» بطول 108 كيلو مترات، عقب تفقد محور الشهيد باسم فكري بين مركزي قوص ونقادة بقنا.

ورافق الوزير، خلال الجولة، اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعدد من قيادات وزارة النقل والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة قنا.

800 مليون جنيه تكلفة الطريق

وأشار الوزير، إلى أن تكلفة الطريق تبلغ 800 مليون جنيه، ويمتد من «الأقصر /طيبة/ قوص / قفط / قنا»، ويتم تنفيذ كل الأعمال باستخدام معدات تدوير طبقات الرصف الحديثة «FDR» و«CIR».

وشدد وزير النقل، خلال جولته قطاعات المشروع المختلفة، على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع وفقاً للخطة الزمنية المحددة.