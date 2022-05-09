وزير النقل: تشغيل خط مترو «العتبة - الكيت كات» رسميا منتصف يوليو 2022

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ الوزارة تواصل العمل لتنفيذ مشروع خط مترو «العتبة - الكيت كات»، لتقديم خدمات مميزة للركاب المسافرين، حيث تفقد أعمال التشطيبات النهائية والتركيبات للمعدات الكهروميكانيكية والإشارات والاتصالات وماكينات التذاكر بمحطة ناصر، ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة 3A، وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو، وتقع على مساحة 7100 متر مسطح ومكونة من 4 أدوار وتضم 52 بوابة تذاكر و4 ماكينات TVM للحصول على التذاكر وعدد 37 سلم كهربائي من منسوب الشارع حتى أرصفة المحطة.

تشغيل خط مترو العتبة - الكيت كات في يوليو المقبل

وأوضح الوزير، خلال جولته التفقدية اليوم، أنّ محطة ناصر المدرجة ضمن خط مترو العتبة - الكيت كات، مؤهلة لاستقبال ذوي الهمم، حيث يوجد بها مصعدين كهربائيين من منسوب الشارع حتى الأرصفة، ويوجد على الأرصفة بلاطات بارزة لتسهيل حركة تنقلاتهم، كما يوجد بالمحطة 7 دورات مياه مخصص أحدها لهم، لافتا إلى أنّ التشغيل الرسمي لخط مترو العتبة - الكيت كات أمام الركاب، سيكون منتصف يوليو 2022.

وزير النقل يستقل جرار اختبار السكة بخط مترو العتبة - الكيت كات

واستقل وزير النقل، جرار اختبار السكة لخط مترو العتبة - الكيت كات، لتفقد باقي محطات الجزء الأول الذي يمتد من العتبة إلى الكيت كات بطول 4 كيلومترات، ويشتمل على 4 محطات نفقية «ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي - الكيت كات»، مرورا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك، مشددا على ضرورة تنفيذ الأعمال وفقا لمعايير الجودة العالمية وأن تكون التشطيبات النهائية للمحطات على أعلى مستوى من الجودة.

الخط الثالث للمترو أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة

يذكر أنّ الخط الثالث للمترو أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على 34 محطة «21 نفقي – 2 سطحي – 11 علوي»، وجرى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 3 مراحل منه بطول نحو 24 كم، الأولى «العتبة – العباسية» بطول 4.4 كم بعدد 5 محطات نفقية، والثانية «العباسية – هارون» بطول 7.7 كم وعدد 4 محطات نفقية، والثالثة بطول 11.5 كم وعدد 10 محطات «4 نفقية + 6 علوية»، وجار تنفيذ المرحلة الثالثة.