خصم 25 % على إصدارات دار الكتب والوثائق في جامعة القاهرة

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، معرضا للكتب أمام قاعة المؤتمرات بكلية الآداب جامعة القاهرة.

يقام المعرض على هامش الملتقى الأول لإدارة الوثائق في المؤسسات المتحولة رقميا المنعقد خلال يومي 11- 12 مايو الجاري، وذلك بنسبة خصم 25% على كافة الإصدارات.

إصدارات دار الكتب

تضم إصدارات دار الكتب المشاركة المشاركة عددا من العناوين المتميزة من بينها: «سندباد مصري.. حسين فوزي، مذكرات الزعيم الوطني محمد فريد، أيام العرب في الجاهلية، الدور السياسي للحركات الصوفية في مصر، المسرح المصري من النهضة إلى ثورة 1919، عبود باشا أسطورة الاقتصاد المصري، وثائق محمود فهمي النقراشي، الآثار المصرية المستباحة، جواهر القرآن ودرره، الحركة الطلابية في مصر، الآثار المصرية المستباحة وغيرها من الإصدارات».

يقام الملتقى الأول لإدارة الوثائق في المؤسسات المتحولة رقميا بالتعاون بين جامعة القاهرة ودار الكتب على مدار يومين في قاعة المؤتمرات بكلية الآداب، جامعة القاهرة.

التعامل مع المعايير الخاصة بإدارة الوثائق

يهدف الملتقى إلى مساعدة الباحثين ولفت انتباههم إلى أهمية مجال إدارة الوثائق في التحول الرقمي وكيفية التعامل مع المعايير الخاصة بإدارة الوثائق، وكيفية استفادة العاملين في المؤسسات المتحولة رقميا من إدارة الوثائق بعد رقمنتها.

محاور الملتقى

ويشمل الملتقى عدة محاور، هي: المعايير القياسية للتحول الرقمي، التجارب العربية والدولية في التحول الرقمي، نظم الإدارة في المؤسسات المتحولة رقميا، التأهيل والتدريب، أمن الوثائق والمعلومات، إدارة الوثائق والحوسبة السحابية، دور الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي وإدارة الوثائق.

جامعة القاهرة تحصل على شهادة الأيزو

وحصلت جامعة القاهرة مؤخرا على شهادة الأيزو 9001 - 2015 للأمانة العامة ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم والاعتماد، وبمشاركة إدارة جودة الهيكل الإداري، للعام الثامن على التوالي بعد انتهاء شركة GIC من عملية المراجعة الشاملة لنظام إدارة الجودة بالجامعة، واستيفاء جميع المعايير المطلوبة للجودة والاعتماد لإدارات أمانة الجامعة.