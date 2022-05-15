استشاري مناعة: لقاحات كورونا تحمي من أعراض متلازمة ما بعد الإصابة

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه من الوارد الدخول في موجة جديدة لفيروس كورونا خلال الفترة القادمة، وظهور متحورات جديدة للفيروس، وناشد المواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا لأنه يحمي من خطر الإصابة بالفيروس، وفي حال الإصابة بالفيروس يجعل الأعراض خفيفة بدلا من كونها شديدة الخطورة، ويعمل اللقاح أيضا على الوقاية من 80 عرض من أعراض متلازمة ما بعد كورونا والذي يستمر لمدة من 3 الى 6 أشهر، ويختلف من شخص الى اخر.

الوقاية من 80 عرض من متلازمة ما بعد كورونا

وتابع رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لقاحات كورونا تعمل على الوقاية من متلازمة ما بعد كورونا بشكل كبير، وفي حال عدم الحصول على اللقاح يعاني متعافي كورونا من متلازمة ما بعد كورونا، وعليه استشارة الطبيب المشرف على الحالة لإعطائه مجموعة من الأدوية حتى يتعافى تماما من آثار فيروس كورونا.

دور اللقاحات في تخفيف الضغط على المنظومة الصحية

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، أن لقاحات كورونا ساهمت كثيرا في قلة أعداد فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، والتوسعات في عميلة اللقاحات كان له فائدة كبيرة في تخفيف الضغط على المنظومة الصحية وتحويل معظم الحالات إلى بسيطة تأخذ فترة في المنزل وتعود للحياة بشكل طبيعي، وعلى المواطنين الحرص على التطعيم وعدم تجاهل الجرعة التنشيطية لأنها لا تقل أهمية على الجرعة الكاملة للتطعيم.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، وقالت في تقرير رسمي لها، أن مصر تشهد انخفاضا غير مسبوق في أعداد إصابات فيروس كورونا وارتفاعا في معدلات الشفاء داخل مستشفيات العزل الصحي وثباتا في معدلات الوفيات، داعية المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي ومكتسبات الدولة المصرية خلال الجائحة.