«الصحة» تحسم الجدل بشأن إعطاء المواطنين الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

حسم الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الجدل الذي انتشر خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن استعداد الوزارة لتطعيم المواطنين بالجرعة الرابعة من لقاح كورونا، قائلا: «حتى هذه اللحظة لم تتفق المؤسسات الصحية العالمية على منح المواطنين جرعة رابعة من لقاح كورونا».

الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان رسمي، اليوم الأحد، أن عدد الدول التي منحت مواطنيها الجرعة الرابعة قليل للغاية، وأغلب الدراسات تتحدث عن لقاح كورونا موسمي، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية الحصول على لقاح فيروس كورونا والاهتمام بالجرعة التنشيطية؛ لتقوية مناعة الجسم والتقليل من خطر الإصابة بالعدوى.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وأضاف «عبدالغفار»، أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا متوافرة لجميع الفئات بداية من عمر 12 عام فيما فوق وتؤخذ لمن مضى عليهم 6 أشهر، عدا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة يتم أخذها بعد 3 أشهر فقط؛ نظرا لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس والرغبة في تقوية مناعتهم ضد الفيروس ومتحوراته.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى توافر جميع لقاحات كورونا في مصر ولا يوجد أي عجز في أي نوع من لقاح، مؤكدًا أن مصر خالية من قوائم الانتظار المتعلقة بتطعيم المسافرين في الدولة التي اشترطت ضرورة الحصول على لقاح معين، موضحًا أنه حتى الآن تم التطعيم بنحو 85 مليون جرعة من لقاح كورونا في مصر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية؛ لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة؛ للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي.