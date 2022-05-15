رسالة عاجلة من «الصحة» للسيدات الحوامل بشأن لقاحات كورونا والرضع

طالبت وزارة الصحة والسكان، السيدات في حال إصابتهن بفيروس كورونا اتباع مجموعة من القواعد والإرشادات لحماية الطفل الرضيع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وقالت الوزارة، في تقرير رسمي، أصدرته منذ قليل يجب على السيدة ارتداء الكمامات بطريقة صحيحة عند القيام بإرضاع الطفل لحمايته من خطر العدوي.

لقاح فايزر اللقاح الوحيد الذي يؤخذ للحوامل

وناشدت وزارة الصحة والسكان السيدات الحوامل، بضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة والسكان للحصول على التطعيم، وقالت الوزارة نوصي السيدات الحوامل بلقاح كورونا؛ لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس ولقاحات كورونا آمنة وفعالة، بل إنها تعمل على حماية الرضيع من فيروس كورونا لمدة 4 أشهر بعد عملية الولادة، وفقا للدراسات التي أجريت على السيدات الحوامل في هذا الشأن بالخارج.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنّ لقاح كورونا الخاص بالسيدات الحوامل متوافر في مصر، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية تم إجازة لقاح فايزر للحوامل، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهم 21 يوما، وعن الأعراض الجانبية التي تظهر عن السيدات الحوامل بعد الحصول على اللقاح، قالت الوزارة هي تشبه التطعميات الإجبارة لدى الأطفال ولا تختلف عن الكبار وتتضمن ارتفاع درجة الحراة وإحمرار موضع التطعيم ولا يوجد خوف من الحصول على اللقاح.

الأعراض الجانبية للقاح كورونا على الحوامل

وتابعت وزارة الصحة والسكان، بأنه يمكن للسيدات الحوامل الحصول على اللقاحات في أي وقت خلال مرحلة العمر، ولا يوجد وقت محدد للحصول على اللقاح، مشيرة إلى أنّ اللقاحات لعبت دورًا كبيرًا في الوقاية من خطر الإصابة بالفيروس وتخفيف حدة الأعراض حال ظهور الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر يشهد انخفاضا كبيرا في أعداد إصابات فيروس كورونا، خلال التوقيت الحالي، فضلًا عن ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس.