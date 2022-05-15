طلاب الإعدادية بطور سيناء: امتحان «الإنجليزية» سهل والوقت كاف للإجابة

أكد طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمدرستي الزهور الإعدادية بناء والشهيد إبراهيم الرفاعي بنين في طور سيناء، أن امتحان اللغة الإنجليزية جاء سهلا وفي متناول الطلاب باختلاف مستوياتهم.

وقال الطلاب شيماء أحمد، ونرمين محمد، ومحمد خالد، إن امتحان اللغة الإنجليزية كان سهلا، وجاءت أسئلة القطعة في مستوى الطالب المتوسط.

وأكد الطلاب، أن أسئلة امتحان التربية الدينية جاءت سهلة، والوقت كان مناسبا للإجابة، وأوضحوا أن وقت اللغة الإنجليزية كان كافيا للإجابة أيضًا، مؤكدين أنهم خرجوا في مواعيد الامتحانات المحددة.

لا شكاوى من اللغة الإنجليزية

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن غرفة العمليات المركزية المشكلة بمديرية التربية والتعليم لم تتلق أي بلاغات بشأن الامتحان، مشيرا إلى أن ورقة اللغة الإنجليزية موضوعة طبقا للشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

وتابع، أن جميع اللجان فُتحت في موعدها المحدد، ونسبة حضور الطلاب في مرحلة الاعدادية 99%، موضحا أن طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا الامتحانات الرياضيات والجغرافيا ورقي وإلكتروني (تابلت)، وبلغت نسبة الدخول على المنصة 100%.

المرور على المدارس

وكلف محمد عقل مديري الإدارات التعليمية بالمدن المختلفة بالمرور يوميا على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية، وتذليل العقبات أمام الطلاب لتأدية الامتحان في سهولة ويسر.

وقال، إن اجمالي الطلاب والطالبات المقيدين في الشهادة الإعدادية 3564 طالبا وطالبة، موزعين على 75 لجنة على مستوى المدن.

رئيس مدينة دهب يتفقد اللجان

من جانبه، ذكر اللواء عبدالله عزت محمود الديب رئيس مدينة دهب، أنه قام بجولة اليوم الأحد للمرور على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، للاطمئنان على سير اللجان بشكل طبيعي.

وأشاد رئيس المدينة، بمستوى الانضباط داخل اللجان، وطالب روؤساء اللجان بتوفير كل السبل للطلاب لتوفير جو من الراحة والطمأنينة، حتى يمكنهم الأداء بشكل أفضل وتحقيق أعلى مستويات النجاح.