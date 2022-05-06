غدا.. انطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني بمدارس جنوب سيناء

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء إن المديرية استعدت لانطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2021 كافة المراحل التعليمية غدا السبت.

وأضاف عقل «الوطن» أن امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني بمدارس جنوب سيناء تشمل المرحلة الإعدادية للصفين الأول والثاني الإعدادي عام ورسمي والنقل للصفوف الأول الصناعي والجدارات والثاني الصناعي والأول الثانوي التجاري والجدارات والثاني الثانوي التجاري والجدارات والأول الثانوي الزراعي والجدارات والثاني الثانوي الزراعي والجدارات والأول الثانوي الفندقي والجدارات والثاني الثانوي الفندقي والجدارات وامتحانات الثانوي الفني للصم وضعاف السمع للصف الأول المهني.

الانضباط داخل اللجان

شدد وكيل الوزارة على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات وإتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات من المراقبين والملاحظين مع تنفيذ تعليمات الأمن وتواجد عنصر الأمن والزائرة الصحية، مؤكدا أن غرفة العمليات بالمديرية التي تضم عادل عالم وكيل المديرية تتابع سير الامتحانات وعلى تواصل تام مع كل الإدارات أولا بأول، موضحا أن غرفة العمليات من ضمن تكليفاتها متابعة وتلقي البلاغات من الطلاب أو أولياء الأمور في حالة حدوث مشكلة في ورقة الأسئلة أو الإجابة.

وقال إنه يجري تطبيق إجراءات الوزارة الخاصة بالامتحانات داخل اللجان والعمل على راحة الطلاب وتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات في يسر.

جدول الامتحانات

أكد محمد عقل أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء كان قد صدق على جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 7 أبريل 2022 للعام الدراسي 2021 / 2022 للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي الفني والصم وضعاف السمع وذلك بناء على عرض الجدول المقترح للامتحانات والخطة الزمنية للعام الدراسي من السيد وكيل الوزارة.

وتبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية (العام والرسمي) للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي يوم الأحد الموافق 8/ 5 / 2022 وتنتهي الخميس 12 / 5 / 2022 ولمدة خمسة أيام.

امتحانات المرحلة الإعدادية للصفين الأول والثاني الإعدادي (عام ورسمي) يوم غد السبت الموافق 7 / 5/ 2022 وتنتهي الخميس الموافق 12 / 5 / 2022 م لمدة ستة أيام.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي تبدأ السبت الموافق 14 / 5/ 2022 وتنتهي الخميس الموافق 19 / 5 / 2022 م لمدة ستة أيام.

امتحانات المرحلة الثانوية الفنية تبدأ للصف الأول الصناعي يوم السبت الموافق 7 / 5/ 2022 وتنتهي الأحد الموافق 15 / 5 / 2022 م لمدة ثمانية أيام.

تبدأ امتحانات الصف الأول الصناعي الجدارات يوم السبت الموافق 7 / 5/ 2022 وتنتهي الأربعاء الموافق 11 / 5 / 2022 م لمدة خمسة أيام.

وتبدأ امتحانات الصف الثاني الصناعي يوم السبت الموافق 7 / 5/ 2022 وتنتهي السبت الموافق 14 / 5 / 2022 م لمدة ثمانية أيام.

وامتحانات الصف الأول الثانوي التجاري يوم السبت الموافق 7 / 5/ 2022 وتنتهي الأحد الموافق 15 / 5 / 2022 م لمدة ثمانية أيام.

تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي التجاري جدارات يوم السبت الموافق 7 / 5/ 2022 وينتهي الثلاثاء الموافق 10 / 5 / 2022 م لمدة أربعة أيام.

وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي التجاري يوم السبت الموافق 7 / 5/ 2022 وتنتهي الأحد الموافق 15 / 5 / 2022 م لمدة ثمانية أيام.

امتحانات الصف الثاني الثانوي التجاري جدارات يوم السبت الموافق 7 / 5/ 2022 وتنتهي الثلاثاء الموافق 10 / 5 / 2022 م لمدة أربعة أيام.

امتحانات الصف الأول الثانوي الزراعي يوم السبت الموافق 7 / 5/ 2022 وتنتهي الأحد الموافق 15 / 5 / 2022 م لمدة ثمانية أيام.

امتحانات الصف الأول الثانوي الزراعي جدارات يوم السبت الموافق 7 / 5/ 2022 وتنتهي الإثنين الموافق 9 / 5 / 2022 م لمدة ثلاثة أيام.

امتحانات الصف الثاني الثانوي الزراعي فتبدأ يوم السبت الموافق 7 / 5/ 2022 وينتهي الأحد الموافق 15 / 5 / 2022 م لمدة ثمانية أيام.

وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي الزراعي جدارات يوم السبت الموافق 7 / 5/ 2022 وينتهي الأحد الموافق 8 / 5 / 2022 م لمدة يومان.

أما امتحانات الصف الأول الثانوي الفندقي فتبدأ يوم السبت الموافق 7 / 5/ 2022 وتنتهي الإثنين الموافق 16/ 5 / 2022 م لمدة تسعة أيام.

وامتحانات الصف الأول الثانوي الفندقي جدارات فتبدأ يوم السبت الموافق 7 / 5/ 2022 وتنتهي السبت الموافق 10 / 5 / 2022 م لمدة أربعة أيام وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي الفندقي يوم السبت الموافق 7 / 5/ 2022 وتنتهي الأحد الموافق 15 / 5/ 2022 م لمدة ثمانية أيام.

وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي الفندقي الجدارات يوم السبت الموافق 7 / 5/ 2022 وتنتهي الأحد الموافق 9 / 5 / 2022 م لمدة ثلاثة أيام وأخيرا تبدأ امتحانات الثانوي الفني للصم وضعاف السمع للصف الأول المهني يوم السبت الموافق 7 / 5/ 2022 وتنتهي الأربعاء الموافق 11 / 5 / 2022 م لمدة خمسة أيام.