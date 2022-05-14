انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس جنوب سيناء في 75 لجنة

انطلقت صباح اليوم السبت امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس جنوب سيناء بمشاركة 3564 طالب وطالبة، وقال محمد عقل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى المرور علي لجان الإعدادية بمدينة شرم الشيخ لمتابعة الامتحانات.

وتابع عقل في تصريح خاص اليوم السبت، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحانات بالتنسيق مع باقي الإدارات التعليمية، موضحاً أنه جري التنبيه علي كل مديري الإدارات بالمرور علي اللجان وتوفير سبل الراحة للطلاب والملاحظات، وقال إنه جرى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

75 لجنة امتحان

قال عقل إن إجمالي الطلاب المقيدين في مرحلة الشهادة الإعدادية 3564 طالبا وطالبة موزعين على 75 لجنة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن أوراق الإجابة سوف يتم جمعها فور نهاية الامتحان يوميا ونقلها إلى مركز جمع أوراق الإجابة الرئيسي في مدينة الطور حيث يوجد الكنترول الرئيسي.

أضاف أن امتحان اللغة العربية انطلق اليوم في الساعة 9 صباح اليوم، يليه الخط العربي والإملاء، والامتحانات تنتهي بنهاية هذا الاسبوع وجرى التنبيه على ضرورة توفير سبل الراحة لكل الطلاب داخل اللجان وإزالة أي عقبات.

أوضح أنه جرى تخصيص زائرة صحية لكل مدرسة وسيارات إسعاف أمام اللجان للتدخل في حالة أي طارئ، وشدد على ضرورة الالتزام بالتوقيع بالاسم الثلاثي على الأوراق وتوفير كل وسائل الراحة داخل اللجان.

تصحيح أوراق الإجابة

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تقرر بدء تصبح أوراق إجابات الطلاب لامتحان الشهادة الإعدادية 2021/2022 حيث جرى توزبع خطابات التصحيح على المراقبين الأسبوع الماضي، والتصحيح سوف يبدأ هذا الأسبوع تمهيدا لإعلان النتيجة فور انتهاء عمليات التصحيح وجمع الدرجات.

وتابع أن نتيجة امتحانات النقل سوف يتم إعلانها بعد انتهاء تصحيح أوراق الإجابة داخل كل مدرسة، وسوف يجري اعلان النتائج فور الانتهاء من عمليات الجمع ورصد الدرجات للعام الدراسي 2021/2022.