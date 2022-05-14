طالبات عن امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في جنوب سيناء: في مستوى الطالب المتوسط

أنهى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمدارس جنوب سيناء امتحان اللغة العربية، جاء آراء طالبات مدرسة الزهور الإعدادية بنات أن امتحان اللغة العربية جاء سهلا وفي متناول الطالب المتوسط، ولكن كان يحتاج وقت أطول.

من جهته قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء إن غرفة العمليات المشكلة لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 لم تتلق أي بلاغات من أولياء الأمور أو الطلاب بشأن امتحان اللغة العربية، موضحا أن جميع اللجان فتحت أبوابها في الموعد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم.

«فودة» يتفقد لجان الإعدادية

أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالتنظيم داخل اللجان وسير عملية الامتحانات طبقا للشروط والضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، موضحا أنه قام بجولة تفقدية في بعض لجان حيث تفقد صباح اليوم السبت لجنتي مدرسة جيل أكتوبر الإعدادية ومدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات، يرافقه محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، وحنان إسماعيل مديرة إدارة شرم الشيخ التعليمية.

اطمأن المحافظ على حسن سير الامتحان بمادة اللغة العربية، وأجرى حديثا وديا مع الطلاب لمعرفة إذا ما كان لديهم شكاوى من الامتحان، وتفقد المحافظ لجنة الصف الأول الثانوي بمادة الكيمياء.

أشار وكيل الوزارة أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 3564 طالبا بعدد لجان 75 لجنة امتحانية، مشيراً إلى أن إجمالي عدد طلاب امتحان الشهادة الإعدادية بإدارة شرم الشيخ 550 طالب طالبة بعدد لجان 4 لجنة امتحانية.

100 % نسبة الدخول على المنصة

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن غرفة العمليات بالمديرية وبباقي الإدارات تتابع سير أعمال الامتحان ولم تتلق أي شكاوى عن سير أعمال الامتحان، مضيفا أن طلاب الصف الأول الثانوي في الامتحان الالكتروني بمادة الكيمياء تمكنوا من الدخول على المنصة بنسبة 100 % بعدد 995 طالبا وطالبة.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية انطلقت اليوم السبت وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، وغدا امتحان مادة اللغة الإنجليزية الفترة الأولى ومادة التربية الدينية الفترة الثانية.