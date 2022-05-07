مدير تعليم جنوب سيناء يتفقد اللجان: «لا شكاوى من امتحانات النقل»

أكد عدد من طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الإعدادي في محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، أن امتحان مادة اللغة العربية جاء في مستوي الطالب المتوسط، بينما قال البعض إن الامتحان جاء طويلاً ويحتاج إلى مزيد من الوقت.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، إنه قام في وقت سابق من صباح اليوم السبت، بالمرور على ثلاث مدارس في مدينة الطور، لمتابعة سير الامتحانات.

الالتزام باللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء على توفير الجو الهادئ للطلاب، والالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، كما التقى عدداً من الطالبات، اطمأن منهن على حسن سير الامتحانات، منوها على الملاحظين التأكد من التوقيع ثلاثياً على أوراق الإجابة.

«عقل»: لا شكاوى من الامتحانات

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء أن غرفة العمليات بالمديرية، التي جرى تشكيلها لمتابعة سير الامتحانات، لم ترد إليها أية بلاغات من الطلاب أو أولياء الأمور، بشأن صعوبة الورقة الامتحانية.

وأضاف «عقل» أنه جرى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، وشدد خلال زيارته لمدرسة «الزهور» الإعدادية للبنات، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، على الانتهاء من جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب.

وتابع وكيل الوزارة سير لجان الامتحانات، والاطمئنان على توفير الجو الهادئ للطالبات، والالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.

تفقد 3 مدارس بإدارة الطور التعليمية

وقال «عقل» إنه قام بزيارة تفقدية لعدد 3 مدارس، تابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، حيث تفقد أعمال لجان امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع، وتشمل مادة التربية الدينية للصف الأول الثانوي، يرافقه أحمد عبد العظيم، مدير التعليم العام بالمديرية، وآمال صبحي، مديرة مدرسة «الزهور» الثانوية للبنات.

كما تفقد وكيل الوزارة سير امتحانات النقل بمدرسة «عمرو شكري» الإعدادية للبنات بطور سيناء، وطالب بالالتزام بكشف نموذج توزيع المقدرين بأعمال لجنة الكنترول، مع مراجعة بيانات الطلاب داخل اللجان، والتوقيع ثلاثياً بصحة البيانات من الملاحظين، وأكد على ضرورة الاستفادة من الفراغات داخل المدرسة لأعمال اللجان.