«الصناعات الهندسية» تشيد بخطة الدولة لتعميق المكون المحلي: تحرك إيجابي

أشاد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بالتحركات الحكومية الخاصة بدعم الصناعة المحلية، عبر تعميق التصنيع، واتاحة الفرصة للقطاع الصناعي لزيادة القيمة المضافة في المنتجات والعمل على إحلال الواردات.

وقال المهندس في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن تصريحات رئيس الوزراء في مؤتمر اليوم بشأن تعميق الصناعة المحلية، يصب في اتجاه توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توطين الصناعة وتعميقها.

بحث المنتجات التي يمكن تصنيعها محليا

وذكر محمد المهندس أن الغرفة عقدت عدة اجتماعات الفترة الماضية من اجل بحث المنتجات التي يمكن تصنيعها محليا بدلا من الاعتماد على استيرادها.

وأضاف محمد المهندس: «لدينا صناعات وصلنا فيها بالفعل لنسبة جيدة كمكونات محلية، ونستهدف زيادة نسبة المكون المحلي في منتجات الأجهزة المنزلية إلى 75% بنهاية العام الجاري، مقارنة بنحو 70% في الوقت الحالي».

وقال المهندس إن أزمة كورونا أدت إلى ارتفاع أسعار الخامات والمكونات بشكل غير مسبوق، وهو ما دفع المنتجين للتفكير في وسيلة لزيادة الاعتماد على المدخلات المحلية بدلا من الاستيراد، موضحا أن أسعار الصاج على سبيل المثال كانت من أبرز البنود التي شهدت ارتفاعا قياسيا في الفترة الماضية، إذ تستورد مصر أكثر من مليون و200 ألف طن صاج مسحوب على البارد، وهو المكون الأساسي لصناعة الأجهزة المنزلية بجميع أنواعها.

زيادة التكامل الأفقي لخفض تكاليف الإنتاج

ولفت المهندس إلى أن قطاع الصناعات الهندسية قرر زيادة التكامل الأفقي لخفض تكاليف الإنتاج وتوفير العملة الصعبة، التي يتم إنفاقها في عمليات الاستيراد.

وفي وقت سابق اليوم أكد مصطفى مدبولي رئيس الحكومة عن خطة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وقال إن الاقتصاد المصري حقق نتائج قوية لولا جائحة كورونا.