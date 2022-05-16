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محمود مسلم

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 16-5-2022 في البنوك المصرية المختلفة

كتب:

هبه وهدان
09:00 ص | الإثنين 16 مايو 2022
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين

حدثت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، ومنها الأهلي المصري والمصرف المتحد، أسعار العملات ومنها سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 16 مايو الجاري، بالتزامن مع بدء التقديم على الحج التابع لوزارتي الداخلية والتضامن، إضافة إلى شركات السياحة.

واليوم الإثنين 16 مايو 2022، ترصد «الوطن» لقرائها سعر الريال السعودي في بنك مصر والبنك الأهلي والبنك المركزي وبنك المصرف المتحد وبنك قناة السويس، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها  يوميا، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجّل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.84 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الإثنين.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري بنحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.86 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك حسب آخر تعاملات وردت صباح اليوم الإثنين.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، سجل سعر الريال السعودي نحو 4.89 جنيه للبيع، مقابل 4.70 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الإثنين على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما وصل الريال السعودي في بنك مصر إلى نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.87 للشراء، بحسب آخر تعاملات وردت صباح اليوم الإثنين.

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

بلغ سعر الريال السعودي  في بنك الإسكندرية نحو 4.89 جنيه للبيع، مقابل 4.85 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني للبنك، وسجل في بنك قناة السويس نحو 4.89 جنيه للبيع، مقابل 4.84 للشراء، حسب آخر تعاملات وردت صباح اليوم الإثنين.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.89 جنيه للبيع، مقابل 4.86 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الإثنين.

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بقلم هبه وهدان