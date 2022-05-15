«الصحفيين العرب» يطالب فيس بوك بعدم حذف فيديوهات الاعتداء على جنازة أبو عاقلة

أكد الاتحاد العام للصحفيين العرب فى اجتماعه أمس بالقاهرة برئاسة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد حرصه علي متابعة كل التحقيقات الدولية فى مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وبحسب بيان له أدان الاتحاد فى اجتماعه ما قامت به إدارة فيس بوك من حذف فيديوهات وبوستات وحقائق تثبت الجريمة الإسرائيلية سواء الجريمة الهمجية بقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة والجريمة الثانية بالاعتداء على موكب تشييع جثمان شيرين أبو عاقلة.

الاتحاد: إدارة فيس بوك تخالف القيم والمعايير المهنية والإنسانية

وأكد الاتحاد أن ما تقوم به إدارة فيس بوك يخالف كل القيم والمعايير والأعراف المهنية والإنسانية، وطالبها الاتحاد بإعادة الفيديوهات المحذوفة فورا، والتوقف عن الانحياز إلى جانب القتلة، كما قرر الاتحاد مخاطبة إدارة فيس بوك للتوقف فورا عن هذه التصرفات المدانة.

توثيق جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة

وقرر اتحاد الصحفيين العرب إعداد تقرير لتوثيق جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة والتي اعترف بها القتلة من الجيش الإسرائيلي، والتنسيق مع اتحاد المحامين العرب واتحاد الكتاب العرب والمنظمة العربية لحقوق الإنسان لتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التحقيق والحفاظ على الزخم الإعلامي حولها.

كما قرر الاتحاد مخاطبة السلطة الفلسطينية والتنسيق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين لمتابعة التحقيقات والمشاركة فى لجان التحقيق ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بسرعة مباشرة التحقيق فى القضية.

واتفق الاتحاد على إرسال وفد إلى رام الله لتأكيد التضامن مع شيرين أبو عاقلة والزملاء الصحفيين، كما أكد على مواقفه الثابتة برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.