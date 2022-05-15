مدبولي: طرح أول صكوك سيادية خلال الأشهر القليلة المقبلة

تحدّث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قانون الصكوك السيادية، قائلا إنّه وقّع بصفته رئيسا للوزار، على اللائحة التنفيذية للقانون.

خطة التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أنّ الحكومة بدأت تفعيل القانون، ووزير المالية يعمل في الوقت الحالي، على طرح أول صكوك سيادية خلال الشهور القليلة المقبلة.

الصكوك السيادية

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنّ الصكوك السيادية المقرر طرحها قريبا، ستكون أول حزمة تطلقها مصر.