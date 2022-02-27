تفاصيل عرض «هاملت بالمقلوب».. ينطلق 3 مارس على مسرح السلام

أعلنت فرقة المسرح الحديث في مؤتمر صحفي، تفاصيل عرض «هاملت بالمقلوب» الذي أنتجته خلال الفترة الماضية، موضحة أن موعد افتتاح العرض سيكون يوم الخميس المقبل 3 مارس في تمام الثامنة مساء على مسرح السلام بشارع قصر العيني.

جاء ذلك بحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، والدكتور سامح مهران، والفنان مازن الغرباوي، والفنان خالد محمود، والفنان عمرو القاضي، والفنانة سمر جابر، وعدد من المشاركين بالعرض.

تجربة إخراجية كبيرة

في بداية كلمته، أعرب الفنان إسماعيل مختار عن شكره الكبير لفريق عمل العرض وعلى رأسهم الدكتور سامح مهران، والذي يعتبره كاتبا ذو فكر شاب حداثي، ويقدم نصا عميقا يجاري الواقع ومتغيراته بحساسية شديدة، والفنان مازن الغرباوي المخرج الشاب ذو التجربة الإخراجية الكبيرة والإيقاع المختلف والمميز.

وأكد أن فرقة المسرح الحديث تشهد خطة مهمة تعيد إليها الأضواء من جديد، تحت قيادة الفنان محسن منصور مدير الفرقة، موجها تقديره للفنان خالد النجدي المدير السابق للفرقة على المجهود الكبير الذي قام به لخروج العرض إلى النور.

أمًا الفنان محسن منصور فقد وجه التحية لفرقة المسرح الحديث والتي قامت بمجهود ضخم لخروج هذه التجربة إلى النور، فهي التجربة الأولى له منذ توليه إدارة الفرقة أول الشهر الجاري، موجها الشكر الكبير للفنان خالد النجدي المدير السابق للفرقة على مجهوده الكبير خلال فترة إدارته للفرقة.

«هاملت بالمقلوب».. انقسام الغرب على ذاته

ووجه الدكتور سامح مهران مؤلف العرض الشكر والتقدير للدعم الكبير الذي شهده العرض، لافتا إلى أن «هاملت بالمقلوب»، هو ذلك العقل الغربي الذي انقسم على ذاته، و بدأ في معاداة كل ما هو خارج ثقافته، فهو ينتقد ادعاء الغرب للحرية والديموقراطية، واستغلاله لهذه الادعاءات.

من جانبه، قال المخرج مازن الغرباوي إنه دائما يخطط للتنوع، حتى يقدم على مدار مشواره الفني أنواع مختلفة من العروض، فهو ينوع مع المتلقي ومستويات التلقي، ولهذا كان له الشرف الكبير في إخراج نص مسرحي للقامة الكبيرة الدكتور سامح مهران، فهو نبض شاب، و له مفاتيحه السحرية في الكتابة.

ووجه «الغرباوي» الشكر للنجم الكبير خالد الصاوي، الذي يقدم دور شبح والد هاملت، فهو رجل مسرح بالأساس، وقام بإهداء مجهوده للعرض، وسيقدم الدور لأول مرة بتقنية الـ «3D mapping».

أما الفنان عمرو القاضي الذي يقدم دور هاملت في العرض، فقال «هناك فنانين كبار قدموا هاملت على مر التاريخ، ولهذا فالعرض يعتبر تحديا، ودائما هناك حالة شد وجذب مع فريق العرض وخاصة مخرج العرض مازن الغرباوي حول التفاصيل الدقيقة، واتفقت معه الفنانة سمر جابر والتي تجسد شخصية اوفيليا، فقد فوجئت بالطرح الجديد لشخصية اوفيليا، وبالتميز الشديد للحوار في النص».

وأُختتم المؤتمر بكلمة الفنان خالد محمود الذي يقدم دور بولينيوس، والذي أكد أن العرض سابق لعصره، فهو عرض يحمل قضايا إنسانية تهم العالم، فرؤية النص هي رؤية هامة وعميقة.

يذكر أن عرض «هاملت بالمقلوب» من بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية و السينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، مابينج رضا صلاح، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، إخراج مازن الغرباوي.