نجمات لبنان يشاركن في الانتخابات: «صوتنا واجب وطني»

حرص عدد من الفنانات اللبنانيات على الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات النيابية، المقامة اليوم، وكان من بينهن الفنانة ماجدة الرومي التي نشرت صورة أثناء الإدلاء بصوتها عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قائلة: «ماجدة الرومي تنتخب»، وذلك في محاولة لتشجيع الشعب اللبناني على المشاركة في الانتخابات، كما نشرت الفنانة ميريام فارس مقطع فيديو، تحث فيها الجمهور على المشاركة في الانتخابات قائلة إنها الفرصة الأخيرة أمامهم للإصلاح.

كما التقطت عدسات الكاميرات صورا للفنانة إليسا أثناء خروجها في لجنة الاقتراع، والتي دعت اللبنانيين المشاركة في الانتخابات عبر مجموعة من التغريدات على حسابها على «تويتر»، قائلة: «أنا طالعة على ضيعتي دير الأحمر قوم بواجبي الانتخابي، وصوتي أكيد أنطوان حبشي بوجه السلاح والفساد، أهلي ومنطقتي عندهم حق والحق ما بيموت لو قد ما حاولوا»، وأضافت في تغريدة ثانية: «كل واحد منكم لازم يقترع ويقوم بها الواجب الوطني اليوم من بعد هالسنين اللي شفنا فيها الظلم والفقر والإجرام والوقاحة، وإن شالله بالليل بتكون خاتمة أحزاننا».

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورتها وهي تشارك في الانتخابات النيابية، عبر حسابها على «تويتر»، معلقة: «يللا يا لبنانيين استرجعوا الوطن، اليوم صوتك رح يغيّر المافيا اللي حاكمتنا»، بينما نشرت سيرين عبد النور مقطع فيديو عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «صوتي واجب وطني».

ميريام فارس حثت جمهورها على المشاركة في الانتخابات اللبنانية

راغب علامة عن الانتخابات اللبنانية: منافسة بين السيئ والأسوأ

وعلى الجانب الآخر، انتقد عدد من الفنانين الوضع الحالي في لبنان من بينهم راغب علامة الذي قال في تدوينة عبر حسابه على «تويتر»، «المنافسة في الانتخابات اللبنانية هي بين السيئ والأسوأ، الكذب والنفاق».