مدبولي: هناك إجراءات نتخذها لصالح الدولة تتضرر فئات منها

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن المستثمرين، إذ قال «عاوز أكد لحضراتكم مرة أخرى، بقدر الإمكان في ضوء الاضطراب الشديد جدًا اللي بيمر به العالم، بعض الإجراءات أو القرارات اللي ممكن تتاخذ على الأرض، ممكن تبقى في صالح الدولة في سياق معين، ولكن بعض الفئات تبدأ تتضرر منها».

نسعى أن تكون الإجراءات وقتية أو مؤقتة

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: «كان دائما همنا كمؤسسة مع بعض أن هذه الإجراءات هي وقتية أو مؤقتة عشان نعدي فترة معينة، والقرار اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه فيه بتشجيع الصناعة وأنها تتحرك في أسرع وقت ممكن للرجوع مرة أخرى لنظام مستندات التحصيل بيأكد ده».

حدث خروج سريع جدًا للأموال من قبل الأجانب

وأشار رئيس مجلس الوزراء: «لازم نأخذ بالنا، أن الفترة اللي حصل فيها خروج سريع جدًا ومتسارع للأموال من الأجانب، إحنا كدولة كنا حطيناها كرؤية استراتيجية أن أي مستثمر أجنبي النهاردة هو الأولوية، أنه لو حب يخرج بفلوسه يخرج بفلوسه».