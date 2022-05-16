حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 16-5-2022 مهنيا وعاطفيا

يبحث الكثير من محبي متابعة الأبراج اليومية على البحث عن الحظ اليومي الخاص بهم باستمرار حتى يستطيعون معرفة ما سيحدث في يومهم من أشياء، وهل سيمرون بأوقات عصيبة في يومهم أم لا.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي عبر محركات البحث المختلفة، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم الاثنين الموافق 16 مايو للأبراج على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل 16-5-2022 على الصعيد المهني

الخسوف الكلي للقمر يتنافر مع الشمس في منزلي المال وعليك يا مولود برج الحمل أن تنتبه في خطواتك المهنية وتلتزم بميزانية محددة ولا تغامر بمصاريف إضافية.

حظك اليوم برج الحمل 16-5-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تواجه ولا تهرب من المسئولية، وادرس جيدا قبل اتخاذ أي قرار.

حظك اليوم برج الثور 16-5-2022 على الصعيد المهني

الخسوف الكلي للقمر في مواجهة برجك ويجب أن تتأنى اليوم في قراراتك المهنية والشرائية وانتبه لأقوالك كي لا تعطي انطباعا بالكبر.

حظك اليوم برج الثور 16-5-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تثر الزوابع مع شريك حياتك ولا تتفوه معه بكلام جارح تندم عليه.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-5-2022 على الصعيد المهني

الخسوف الكلي للقمر يتنافر مع الشمس في منزلي الصحة وعليك أن تسترخي حتى تسترد طاقتك وحماسك، واحترس من التسرع والاندفاع.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-5-2022 على الصعيد العاطفي

عليك اليوم أن تكون كتوما ودقيقا ولبقا في أقوالك وتنفعك ملاحظتك لمشاعر الطرف الآخر.

حظك اليوم برج السرطان 16-5-2022 على الصعيد المهني

تعمل بحماس وتستمتع بوقتك على كل المستويات الشخصية والاجتماعية.

حظك اليوم برج السرطان 16-5-2022 على الصعيد العاطفي

الخسوف الكلي للقمر في منزل الحب مما يجعلك تشعر اليوم بالارتياح وسط الأهل والأحباب.. فلا تتردد في السؤال عليهم لك.

حظك اليوم برج الأسد 16-5-2022 على الصعيد المهني

اليوم ينصحك الفلك أن تغير أسلوبك إذا أردت أن تغير ظروفك.

حظك اليوم برج الأسد 16-5-2022 على الصعيد العاطفي

الخسوف الكلي للقمر معاكس ويحزنك سلوك أحد الأشخاص وقد تنفعك نصيحة قريب.

حظك اليوم برج العذراء 16-5-2022 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تدافع عن وجهة نظرك بلباقة وأن تؤثر فيمن حولك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 16-5-2022 على الصعيد العاطفي

الخسوف الكلي للقمر في منزل العلاقات ويساعدك أن تحافظ على تواصلك مع الأخوة والأحباب.

حظك اليوم برج الميزان 16-5-2022 على الصعيد المهني

الخسوف الكلي للقمر بمنزل المال يطالبك بمضاعفة الحذر والعمل بجدية على حل المسائل المهنية والمالية.. راجع خطواتك تفاديا للأخطاء ولا تغامر.

حظك اليوم برج الميزان 16-5-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يحتم عليك أن تنتبه من الدخول في حوارات شائكة أو جدال أو أي علاقات معقدة تجنبا للصدام.

حظك اليوم برج العقرب 16-5-2022 على الصعيد المهني

احرص على التحكم في انفعالاتك اليوم.. فالخسوف الكلي للقمر ببرجك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 16-5-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تضع نفسك مكان شريك حياتك.. فاليوم يطالبك الفلك أن تضع نفسك مكانه.

حظك اليوم برج القوس 16-5-2022 على الصعيد المهني

لا تتجاهل شعورك بالإجهاد والتعب اليوم.. قالخسوف الكلي للقمر يسلط الضوء على التأمل والاهتمام بصحتك.

حظك اليوم برج القوس 16-5-2022 على الصعيد العاطفي

احرص على أن يكون لديك مزاج هادئ.. فاليوم لديك تحديات صغيرة تصحبها تقلبات مزاجية كبيرة.

حظك اليوم برج الجدي 16-5-2022 على الصعيد المهني

قد يكون لديك اليوم وقت حافل ولقاءات تجمعك بالأصدقاء.. فالخسوف الكلي للقمر في منزل الأصدقاء يعدك بذلك.

حظك اليوم برج الجدي 16-5-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي اليوم يجعلك أكثر تفاؤلا وإصرارا على الوصول لأهدافك وتنمية علاقتك بالجميع.

حظك اليوم برج الدلو 16-5-2022 على الصعيد المهني

الخسوف الكلي للقمر في وضع معاكس لبرجك وعليك أن تهتم بالتفاصيل في أي نشاط تقوم به وكن دقيقا.

حظك اليوم برج الدلو 16-5-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك بالاسترخاء وعدم التفكير في الهموم.

حظك اليوم برج الحوت 16-5-2022 على الصعيد المهني

الخسوف الكلي للقمر بمنزل الحظ يمدك بالبصيرة والحدس وتشارك بوقتك مع من تثق بهم.

حظك اليوم برج الحوت 16-5-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعل المسائل الروحانية تسيطر عليك وتجد اليوم معنى للحياة بالتواجد مع الأحباب.