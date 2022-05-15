مدبولي: نضع السيناريو الأسوأ لأزمة التضخم نصب أعيننا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية استطاعت تأمين خروج «الهوت ماني» أو «الأموال الساخنة» للمستثمرين ولم يصبح عليها ضغط، «وبناء عليها كان توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نرجع للإجراءات العادية في توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام»، وذلك خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل.

لا أحد لديه مدى زمني محدد لانتهاء الأزمة الاقتصادية

وأضاف «مدبولي»، : « لكن زي ما بقول لحضراتكم، مشكلتنا النهاردة وأعتقد في العالم كله، محدش شايف مدى زمني محدد لانتهاء هذه الأزمة، التضخم بالأرقام الهائلة الموجودة تفرض علينا كحكومة أبقى دائمًا حاطط السيناريو الأسوأ قدام عنيا وأشتغل عليه، لكن ربنا كرمنا والأمور تحسنت وهو ده الحمد لله بيحصل يبقى أنا بأمن نفسي من البداية، عشان كده أنا بس بوضح هذه الجزئية في هذا الموضوع».