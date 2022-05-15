حقيقة تسريب امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي 2022.. يُعقد غدا

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تسريب امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي 2022، الذي يؤديه طلاب أولى ثانوي غدا الاثنين باللجان، وفقا للجدول المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا صحة لما يتم تداوله على صفحات الغش بمواقع التواصل الاجتماعي، بأن امتحان التاريخ الذي يؤديه الطلاب غدا تم تسريبه.

وضع امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي وفقا لمواصفات مركز الامتحانات

وقال المصدر، إنه تم وضع امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي وفقاً للمواصفات المحددة من جانب المركز القومي للامتحانات، والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم.

وأكد المصدر، أنه يتم عقد الامتحانات إلكترونيا، وتتضمن أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 70%، وذلك على جهاز التابلت، وأسئلة مقالية بنسبة 30% وذلك ورقيا، لافتا إلى أن الأسئلة المقالية تضعها كل مدرسة وتختلف من مدرسة لأخرى.

3 أسئلة مقالية بامتحان التاريخ لأولى ثانوي

وأشار المصدر إلى أن امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي يتضمن 3 أسئلة مقالية، بمجموع الدرجة الكلية للأسئلة 6 درجات، ويكون على كل سؤال درجتان، وزمن الإجابة 30 دقيقة.

وأضاف المصدر، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، توضح المستوي المعرفي للفهم والتطبيق والتحليل، وفقاً لمواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022 التيرم التاني

- يوم الاثنين 15 مايو 2022: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ.

- يوم الأربعاء 18 مايو 2022: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت 21 مايو 2022: امتحان مادة الفيزياء والفلسفة والمنطق.

- يوم الاثنين 23 مايو 2022: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأربعاء 25 مايو 2022: امتحان مادة الأحياء.