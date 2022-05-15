«التعليم» تكشف مصير إجابة الطالب إذا لم يتمكن من حفظها في الامتحانات

منذ انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، لنهاية العام، وهناك تساؤلات كثيرة بين العديد من الطلاب حول مصير الإجابات التي يسجلها الطالب على جهاز التابلت، بالنسبة للأسئلة الإلكترونية، لكنه يجد صعوبة في حفظها على السيستم، وينتهي الوقت الأصلي للامتحان دون أن تصل إليه رسالة بأنه تم حفظ الإجابة.

منصة الامتحانات تحفظ الإجابات تلقائيًا وتصل إلى سيستم التصحيح فور إدخالها

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، لـ«الوطن»، أن جميع الإجابات التي يسجلها الطالب في الصفين الأول والثاني الثانوي العام، منذ بداية الامتحان الإلكتروني إلى نهاية الوقت الأصلي، تحفظ تلقائيًا، ولا يضيع حق الطالب في هذا الشأن، مشيرا إلى أنّ الطالب الذي يجد صعوبة في حفظ الإجابة لا يقلق، طالما أنه أجاب، على بعض أو كل الأسئلة.

الطالب الذي لم يتمكن من حفظ إجابة الامتحان لن يعاد امتحانه

وقال المصدر، إنّ الطالب الذي لم يتمكن من حفظ إجابة الامتحان لأي سبب تقني، أو مشكلة فنية، لن يتم إعادة الامتحان له، بل سيتم تصحيح إجاباته التي سجلها تباعا على السيستم، وستظهر نتيجته مع باقي زملائه، مؤكدًا أنّ المنصة الجديدة التي يتم استخدامها في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تحفظ تلقائيا، ويتم إرسال الإجابات إلى سيستم التصحيح مباشرة.

وفي السياق نفسه، يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية والجغرافيا للفصل الدراسي الثاني 2022، ورقيًا وإلكترونيًا في لجان مؤمنة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

حيث تتضمن الفترة الأولى بالامتحان الجزء الورقي، والذي يتضمن الأسئلة المقالية بنسبة 30% من الامتحان، ويتضمن الجزء الالكترونية الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) بنسبة 70% من الامتحان.