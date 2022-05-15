عمليات التعليم: هدوء تام بامتحاني الجغرافيا والرياضيات اليوم 

انتهي طلاب الصف الثاني الثانوي، الفترة الصباحية، منذ قليل من أداء امتحانات مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، والرياضيات التطبيقية (الديناميكا) لطلاب الشعبة العلمية، و بدأ الجزء الورقي من الامتحان (الأسئلة المقالية) في الساعة الثامنة صباحاً واستمر لمدة ساعة، وبدء الجزء الإلكتروني من الساعة التاسعة وربع واستمر لمدة ساعة ونصف.

طلاب الفترة المسائية يؤدون امتحان الجغرافيا والرياضيات

وبدء الآن طلاب الصف الثاني الثانوي بالمدارس غير المجهزة تكنولوجيا الفترة المسائية، امتحانات مادتي الجغرافيا للأدبي والرياضيات التطبيقية للعلمي، ويبدأ الامتحان الورقي في الساعة الثانية عشر ويستمر لمدة ساعة، ثم الامتحان الإلكتروني ويبدأ في الواحدة ظهراً ويستمر لمدة ساعة ونصف.

لا شكاوى من امتحانات الجغرافيا والرياضيات

وأكد مصد ر بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لم تتلقى أية شكاوى خاصة من امتحانات اليوم في مادتي الجغرافيا والرياضيات، في الجزء المقالي والإلكتروني، ولا وجود لأسئلة شائكة في الامتحان، وأن المنصة تعمل بكفاءة من بداية الامتحان.

لم نرصد أعطال تقنية بالمنصة أو وقوع السيستم أثناء الامتحان

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن طلاب الصف الثاني الثانوي تمكنوا من الدخول إلى المنصة بنسبة عالية، ولم نرصد أي أعطال تقنية بالمنصة أو وقوع السيستم أثناء الامتحان.

وأشار المصدر، إلى أن مسؤولي التطوير التكنولوجي يتابعون أي مشكلات تقنية تواجه الطلاب أثناء الامتحان باللجان، والعمل على حلها فوراً واستكمال الامتحان مرة أخرى، وإزالة أي معوقات تواجه الطلاب باللجان.

وبالنسبة للطلاب الذين واجهوا مشكلات تقنية في تسجيل الإجابات قبل نهاية الوقت الأصلي، قال المصدر أنّ المنصة الجديدة التي يستخدمها الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي تحفظ تلقائيا، ويتم إرسال الإجابات إلى سيستم التصحيح مباشرة.