«الزيادة السكانية قوة مضافة».. سؤال بامتحان جغرافيا «ثانية ثانوي» اليوم

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الفترة المسائية، الآن، امتحاني مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية والرياضيات التطبيقية (الديناميكا) للشعبة العلمية إلكترونياً على جهاز التابلت في لجان مؤمنة ومجهزة إلكترونياً، بعد الانتهاء من الامتحان الورقي والذي بدأ اليوم في الساعة 12 ظهراً.

بم تفسر وجود أزمة غذاء عالمية .. سؤال بالجغرافيا

وجاء السؤال الخامس في امتحان الجغرافيا الورقي لطلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة القاهرة: «أثبت صحة العبارة (هناك دول جعلت من الزيادة السكانية قوة مضافة لها تعمل علي تنمية اقتصادها)».

كما تضمن السؤال الثاني في امتحان الجغرافيا لطلاب الصف الثاني الثانوي، سؤال «بم تفسر وجود أزمة غذاء عالمية؟».

لا شكاوي من الامتحان الورقي

وأكد مصدر مسؤول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لم ترصد أي شكاوى خاصة بالامتحان الورقي للفترة المسائية لطلاب الصف الثاني الثانوي، ولا شكاوى من الامتحانات.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الامتحان يسير بانتظام دون أي معوقات أو مشاكل تواجه الطلاب، وأن الغرفة لم ترصد أي شكاوى خاصة بأسئلة الامتحان من اللجان الامتحانية.

وفي نفس السياق، يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، غداً الاثنين امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ، ورقياً ويتضمن الأسئلة المقالية وإلكترونياً ويتضمن أسئلة الاختيار من متعدد في لجان مؤمنة ومجهزة تكنولوجياً لاستخدام جهاز التابلت وفقاً للجدول التالي:

- يوم الاثنين 15 مايو 2022: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ.

- يوم الأربعاء 18 مايو 2022: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت 21 مايو 2022: امتحان مادة الفيزياء والفلسفة والمنطق.

- يوم الاثنين 23 مايو 2022: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأربعاء 25 مايو 2022: امتحان مادة الأحياء.