سماع دوي انفجارات قرب مطار العاصمة الصومالية مقديشو

أفاد شهود عيان سماع دوي انفجارات قرب مطار العاصمة الصومالية، اليوم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء «رويترز» في نبأ عاجل.

انفجارات بالقرب من مطار مقديشو

وحول التفاصيل المحدودة التي تم نشرها، دوت انفجارات اليوم، في منطقة مطار مقديشو، إذ كان البرلمان يجتمع لاختيار رئيس جديد للصومال، في تصويت ضروري لاستمرار وصول المساعدات الأجنبية، إلى الدولة الفقيرة التي تعاني من حرب أهلية استمرت ثلاثة عقود.

ويترقب الصوماليون، اليوم الأحد، انتخاب رئيس جديد من قبل البرلمان بعد انتخابات تشريعية عصيبة، إذ يتنافس 39 مرشحًا في الانتخابات التي ستُحدد الرئيس العاشر للبلاد.

وفي القائمة النهائية والمختصرة للمرشحين في الانتخابات الصومالية تأتي امرأة واحدة وهي البرلمانية المخضرمية فوزية يوسف حاجي آدم، وذلك وفقًا لما أعلنته لجنة تنظيم الاستحقاق الرئاسي، المكونة من 17 عضوا.