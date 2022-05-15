3 أفلام تمثل الواقع العربي في مسابقة «نظرة ما» بـ «كان» السينمائي

ساعات قليلة تفصل صناع السينما وجمهورها عن إطلاق فعاليات الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي، والمقام في الفترة من 17 إلى 28 مايو الجاري، بمشاركة مجموعة كبيرة من صناع السينما ونجومها من مختلف دول العالم، وتشهد الدورة الحالية من المهرجان تواجدا جيدا لصناع السينما العرب في مختلف أقسام المسابقات والبرامج الموازية.

ومن بين إجمالي 20 فيلما تشارك في مسابقة «نظرة ما»، هناك من بينها 3 تجارب لمخرجين عرب، حيث تسجل المخرجة المغربية مريم توزاني مشاركتها الثانية في المسابقة بفيلمها «القفطان الأزرق»، وذلك بعد مشاركتها الأولى بفيلم «آدم» في عام 2019، وتدور أحداث الفيلم حول «حليم» و«مينا» اللذين يديران متجراً تقليدياً للقفطان في واحدة من أقدم المدن المغربية، ومن أجل مواكبة متطلبات العملاء، قاموا بتوظيف شاب موهوب كمتدرب، ولكن تدرك «مينا» ببطء مدى تأثر زوجها بوجوده.

«القفطان الأزرق» المشاركة الثانية للمخرجة مريم توزاني في مهرجان كان

وتمتد المشاركة العربية في مهرجان كان السينمائي، لتتضمن المخرجة الفلسطينية مها الحاج بفيلم «حمى البحر المتوسط»، الذي تدور أحداثه حول «وليد» المهندس السابق والكاتب الطموح، يعيش بشكل مريح في منزله المطل على البحر في حيفا مع زوجته وأطفاله، ولكنه يعاني من الاكتئاب، في أحد الأيام، يتعرف «وليد» على جاره الجديد «جلال» وتتحول العلاقة بينهما إلى صداقة غير متوقعة، بينما يتطرق فيلم «حرقة» للمخرج التونسي لطفي ناثان، إلى «علي» الذي بالكاد يكسب رزقه من بيع الغاز، يجد نفسه فجأة مسؤولاً عن شقيقته بعد وفاة والده.

فاليريا جولينو تترأس لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما

وتترأس لجنة تحكيم مسابقة «نظرة ما» الممثلة والمخرجة الإيطالية فاليريا جولينو، وتضم في عضويتها كلا من المغني والكاتب الفرنسي بنجامين بيولاي، المخرجة الأمريكية ديبرا جرانيك، الممثلة البلوندية جوانا كوليج، بالإضافة إلى الممثل والمنتج الفنزويلي إدجار راميريز.