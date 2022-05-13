السويد: انضمامنا للناتو يقلل النزاعات في أوروبا

أعلنت وزيرة خارجية السويد آن كريستين ليندي، أن انضمام بلادها إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، سيجعلهم قادرين على الحد من النزاعات في أوروبا، وفقا لما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل.

الناتو يرحب بانضمام السويد وفنلندا إليه وسط غضب روسي

وفي تصريحات وصفها البعض بـ«الاستفزازية» لروسيا، أعلن حلف الناتو في وقت سابق، عن ترحيبه بانضمام كل من السويد وفنلندا إليه، إلا أنه لم يحدد وقتا محددا لذلك، تزامنا مع تحذيرات روسية بالتصعيد العسكري ردا على ذلك.

السويد وفنلندا يحشدان

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الدولتان للانضمام إلى الحلف، حاشدين الدعم الشعبي والعام من أجل مساندتهما، خاصة عقب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.